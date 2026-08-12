Congo-Brazzaville: Fonds routier - La 24e session planche sur l'optimisation des performances

Le président du comité de direction du Fonds routier, Yves Ickonga, a ouvert le 11 août à Brazzaville la 24e session ordinaire de cette structure chargée de financer l'entretien et la préservation du réseau routier national. L'objectif est d'évaluer les activités passées, d'analyser les résultats obtenus, de reconnaître les défis rencontrés et d'adopter les orientations nécessaires pour optimiser ses performances.

Dans son allocution d'ouverture, le président du comité de direction, Yves Ickonga, a salué l'engagement de l'ensemble des participants pour le bon fonctionnement du Fonds routier, soulignant que leur disponibilité témoigne de l'importance qu'ils accordent à sa mission.

Au cours de la session, les cadres et agents examineront plusieurs points, notamment l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 mai dernier, l'approbation des comptes de l'exercice 2025, l'examen et l'adoption du projet de programme d'actions rectificatif ainsi que du budget rectificatif pour l'exercice en cours.

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Le président du comité de direction a insisté sur la grande responsabilité qui incombe aux administrateurs, compte tenu des nombreuses attentes des pouvoirs publics, des usagers de la route et de la population. « La qualité de notre réseau routier est un facteur essentiel du développement économique et social, de l'intégration nationale, de la mobilité des personnes et des biens ainsi que surtout du désenclavement de nos localités », a-t-il déclaré.

Il a invité les participants à mener les échanges avec un esprit de responsabilité, de rigueur, de transparence et de dialogue constructif dans la recherche de solutions dans l'unique intérêt de la structure et du développement du pays. Il convient de rappeler que lors de la précédente session, le Fonds routier avait adopté un budget de 7 720 656 489 FCFA pour l'année 2026, un montant que les responsables jugent insuffisant au regard des besoins estimés à plus de 50 milliards FCFA pour l'entretien du réseau routier national. Le président du comité de direction avait alors souligné que l'année 2025 n'avait pas été favorable au Fonds routier, le ressourcement de l'établissement s'étant heurté à de nombreuses difficultés économiques.

Yves Ickonga a adressé ses encouragements au directeur général du Fonds routier et à l'ensemble de son personnel pour les efforts déployés afin de mettre à la disposition des administrateurs, dans un bref délai, les documents de travail nécessaires aux délibérations. Il a exhorté les administrateurs à poursuivre leurs efforts pour accroître l'efficacité de l'action du Fonds routier par la recherche de moyens efficaces de ressourcement. « Je suis convaincu qu'avec la qualité de nos débats d'aujourd'hui et l'expertise de chacun, nous parviendrons à adopter des résolutions pertinentes qui renforceront les performances du Fonds routier et amélioreront de façon durable nos infrastructures routières », a-t-il conclu.