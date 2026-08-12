Congo-Brazzaville: Maloukou connectée au réseau électrique

Le Parc industriel de Maloukou, situé dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, a été connecté au réseau électrique national, le 11 août, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Sa connectivité ouvre désormais la voie au processus de production des produits finis de cette zone économique spéciale.

Le projet a été réalisé par la société China Machinery Engeneering Corporate (SMEC). Les travaux ont porté globalement sur la construction d'un poste de transformation électrique THT de 220/33/22 kv et sur l'installation de la ligne 220 kilovolts de 14 kilomètres entre Djiri et Maloukou.

L'infrastructure contient plusieurs compartiments techniques parmi lesquels une travée ligne de 220/kv arrivée de Ngo et de Djiri ; deux travées transformateurs 2x45 MVA de puissance ; un bâtiment de contrôle-commande ; deux de distribution ; des salles de commande, de communication, de batteries, de réunion ainsi qu'une double ligne de terre avec supports en treillis, en acier galvanisé, conçu pour contenir 220kv de tension.

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Sur le site, il est prévu des logements pour agents, un magasin de pièces de rechange et un bureau équipé de chef de poste ainsi que bien d'autres structures complémentaires, pour un coût total de 16, 572.149 milliards FCFA plus 1,5 milliard FCFA investi pour les expropriations, financés entièrement par l'Etat congolais, a expliqué le coordonnateur général des Grands travaux, Oscar Otoka.

S'exprimant à cet effet, le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a estimé que la connexion de la zone industrielle de Maloukou boucle la fin d'un long processus qui va concrétiser l'opérationnalisation de cartel industriel, devant permettre de contribuer à la diversification et la rentabilité économiques.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a salué la mise en oeuvre du projet qui, selon lui, s'inscrit dans la politique du gouvernement de desservir l'ensemble du territoire national. Il a profité de l'occurence pour dévoiler la politique et l'ambition du gouvernement de produire plus de l'électricité afin d'offrir aux Congolais une électricité de qualité et en temps réel.

Après la centrale technique, Denis Sassou N'Guesso a visité l'usine d'assemblage et de montage des tracteurs, une structure appartenant à la société Eco-Camaco. Il a profité pour acheter un engin nouvellement monté.