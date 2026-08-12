Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions dépasse le cap des 19 000 milliards de FCFA ce mardi 11 août 2026

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a encore réalisé un nouveau record avec la capitalisation du marché des actions dépasse le cap des 19 000 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 11 août 2026.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 19 045,410 milliards de FCFA contre 18 895,907 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 149,503 milliards.

Le dernier record réalisé par ce marché remonte au 8 juillet 2026 avec une capitalisation de 18 124,551 milliards de FCFA. Entre cette date et ce 11 août, soit 24 journées de cotation, le marché des actions a connu une hausse de 920,859 milliards de FCFA. En remontant un peu plus loin, c'est à dire le 30 janvier 2026 date à laquelle la capitalisation du marché des actions a franchi pour la première fois le cap des 14 000 milliards de FCFA (14 069,658 milliards plus exactement), ce marché connait une augmentation de 5 000 milliards de FCFA en l'espace de 8 mois. C'est dire que l'année 2026 est celle des records abattus par la BRVM. Cela qui démontre encore une fois la vitalité de la 5ème Bourse des Valeurs Mobilières du continent africain.

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Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une hausse de 1,35 milliard, en s'établissant à 12 909,731 milliards FCFA contre 12 908,381 milliards FCFA le lundi 10 août 2026.

Quant à la valeur des transactions, elle s'est établie à 1,692 milliards de FCFA contre 2,737 milliards de FCFA précédemment.

L'embellie des indices phares de la bourse se poursuit encore. C'est ainsi que l'indice de référence le BRVM Composite a progressé de 0,69% à 493,90 points contre 490,51 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,66% à 235,53 points contre 233,99 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige s'est accru de 0,18% à 180,92 points contre 180,60 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il progresse de 1,30% à 375,43 points contre 370,60 points le la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,69% à 197,39 points contre 196,04 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,70% à 8 125 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 6,58% à 2 430 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,32% à 3 140 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,20% à 1 985 FCFA) et BIIC Bénin (plus 3,65% à 7 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 4 810 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (moins 2,02% à 11 650 FCFA), BOA Niger (moins 1,92% à 5 100 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,81% à 1 900 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,50% à 2 950 FCFA).