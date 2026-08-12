Soudan: La Commission nationale de gestion de l'économie tient sa deuxième réunion

La Commission nationale de gestion de l'économie a tenu aujourd'hui à Khartoum sa deuxième réunion, sous la présidence du Premier ministre, professeur Kamel Idris, chef de la Commission.

Le sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr Graham Abdelgader, a déclaré à la presse que le Premier ministre a présenté au cours de la réunion deux notes sur le contrôle des ressources en devises étrangères, des recettes d'exportation et des transferts bancaires.

Dr Graham a indiqué que la réunion a ordonné le ministère des Finances et la Banque centrale du Soudan de présenter une étude intégrale sur la troisième note relative au programme national de stabilité et de relance économique.

Le sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information a indiqué que la réunion a souligné la nécessité d'accélérer la mise en place du système d'application électronique de la Banque centrale du Soudan, en coordination avec le ministère de la Transformation numérique et des Communications, ce qui renforcera le contrôle des transactions financières.

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La réunion a également souligné la nécessité d'accroître la production dans les différents secteurs productifs, de diversifier et de renforcer les exportations, ainsi que de promouvoir les opportunités d'investissement dans l'ensemble des secteurs économiques.