Sénégal: L'Ofnac publie son bilan sur l'opération de transparence du patrimoine des élus

C'est une première au Sénégal. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'Ofnac, publie ce mercredi 12 août deux listes provisoires : celle des personnes qui se sont pliées à leur obligation de déclarer leur patrimoine, et celle des défaillants, qui ne l'ont pas fait. Ministres, chefs d'institutions, juges, agents de la présidence ou ministères avaient jusqu'au 31 juillet pour se mettre en règle.

Sur les plus de 3 000 personnes concernées, un peu plus de la moitié - 56 % exactement - ont déclaré leur patrimoine à ce jour. Parmi les figures publiques scrutées, toutes sont en règle. L'ensemble des ministres du gouvernement l'est, ainsi qu'Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale.

En revanche, des centaines d'agents aux profils divers sont cités comme défaillants et figurent sur liste rouge provisoire. 252 viennent du ministère de l'Intérieur et 247 du ministère de l'Économie.

Une dynamique encourageante

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« L'exercice que nous faisons n'est pas une délation, ni un discrédit sur qui que ce soit. Nous sommes suivis également par des gens, par des entreprises, par des multinationales qui ont intérêt à venir investir. Mais s'ils se rendent compte que l'agent public sénégalais respecte la droiture, la probité, la transparence, ça les encourage à venir investir », explique Moustapha Ka, le président de l'Ofnac.

Si 44 % des personnes concernées par cet exercice de transparence sont encore défaillantes, pour Moustapha Ka, la dynamique reste encourageante avec un nombre record de dossiers reçus en 2026. « Pour l'année 2024, on avait au total 114 déclarations. Figurez-vous que pour l'année 2026, on a recensé 1023 déclarations et en juillet, on en a reçu 816 », ajoute-t-il.

Les assujettis défaillants ont encore une occasion de régulariser leur situation d'ici à la publication d'une liste définitive par l'Ofnac. Passé ce délai, ils encourent jusqu'à un quart de retenue sur salaire ou encore l'interdiction d'exercer dans la fonction publique.