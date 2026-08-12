Ile Maurice: Deux autres policiers arrêtés par la Financial Crimes Commission

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur la perquisition controversée de Vallée-des-Prêtres, en mars 2024, s'élargit encore. Le constable Rishi Gounowry et le sergent Ramkrishsingh Nandrame, ont été arrêtés dans la soirée de ce mardi 11 août, après avoir été interrogés « under warning » par les enquêteurs.

Les deux hommes étaient affectés à la Special Intelligence Cell (SIC) de la Special Supporting Unit (SSU) au moment de l'opération du 30 mars 2024 et faisaient partie de l'équipe qui avait perquisitionné le domicile d'un habitant de Vallée-des-Prêtres.

La FCC cherche notamment à établir ce qui s'est passé après la descente, l'équipe s'étant ensuite rendue aux Line Barracks, à Port-Louis. Gounowry et Nandrame sont soupçonnés d'avoir utilisé leurs fonctions afin d'obtenir des gains personnels.

Ils ont été arrêtés sous la section 7 de la Prevention of Corruption Act, pour «public official using office for gratification».

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Leur arrestation intervient alors que l'enquête s'est déjà étendue à l'ex-ASP Rajcoomar Seewoo et à l'inspecteur Ranjeet Deoojee. La FCC a indiqué en cour qu'au moins six autres suspects potentiels avaient été identifiés dans ce dossier.