Ile Maurice: Lotilde Charpy - «22 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le Sud»

interview

De la collecte à la redistribution de denrées en passant par les actions de sensibilisation et de plaidoyer, l'ONG FoodWise est sur tous les fronts pour faire reculer la faim et le gaspillage alimentaire à Maurice. Lotilde Charpy, «General Manager» de FoodWise, revient sur les enjeux de la dernière campagne de levée de fonds lancée sur Small Step Matters, en faveur des habitants de la région Sud.

Pouvez-vous rappeler la mission de FoodWise et son champ géographique d'action ?

Guidé depuis 2018 par sa mission Save Food to Empower People and Protect our Planet, FoodWise a sauvé et redistribué plus de 8,6 millions de repas, soit 2 100 tonnes de denrées alimentaires, grâce au soutien de nos donateurs alimentaires et financiers, et de nos organisations non gouvernementales (ONG) partenaires à travers l'île. Aujourd'hui, plus de 200 ONG et 300 entreprises du secteur agroalimentaire s'appuient sur FoodWise pour sauver les surplus et redistribuer des repas aux populations les plus vulnérables. Nos actions se déroulent au niveau national, notre camion réfrigéré couvrant l'ensemble de l'île, et ce grâce à notre réseau d'ONG partenaires.

FoodWise est déjà actif dans le Sud, pourquoi choisir de renforcer vos efforts spécifiquement dans cette région ?

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Notre dernière étude sur l'insécurité alimentaire dans le Sud, réalisée avec Analysis Kantar en octobre 2025, montre que dans cette région, les dépenses de consommation représentent 78 % du budget pour un ménage pauvre, contre 64 % au niveau national (Enquête sur la pauvreté et enquête sur le budget des ménages - 2023 - Statistics Mauritius). Le Sud est une région enclavée, et selon l'étude, ce sont 22 000 personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire dans cette région de l'île. Dans ce contexte, réduire le gaspillage alimentaire par la redistribution reste un levier concret pour soulager les familles et préserver le budget des ménages.

Dans le Sud, quelles sont les ONG partenaires de FoodWise ?

Nous soutenons 28 ONG dans le sud de Maurice, représentant des centaines de bénéficiaires de tous types ; des enfants de familles vulnérables principalement, des personnes en situation de handicap, ou malades, ou encore des victimes de violence...

En juin, vous avez reçu le soutien des élèves des écoles françaises, qui ont organisé une opération de levée de fonds à travers un événement sportif. Concrètement, comment avez-vous employé le montant collecté ?

Ce soutien est précieux afin de soutenir nos opérations quotidiennes : collecter chez nos partenaires, redistribuer aux ONG, et ce dans le Sud mais aussi à travers l'île. Concrètement, au regard des coûts opérationnels, une donation de Rs 1 000 permet de redistribuer 95 repas.

D'après la réalité que vous observez sur le terrain, dans quel sens progresse l'insécurité alimentaire à Maurice ? Et qui sont les publics les plus touchés par la faim (enfants, seniors...) ?

L'insécurité alimentaire touche tous les types de profils : familles, mamans solos, personnes en situation de handicap, personnes âgées, parmi d'autres. Selon le rapport SOFI, officiellement publié le 21 juillet 2026, la prévalence de la sous-alimentation chronique à Maurice est estimée à 4,9 % sur l'ensemble de la population sur la période 2023-2025, contre 5,6 % sur la période 2022-2024. Une évolution qui se traduit par une amélioration progressive de la situation, mais qui ne signifie toutefois pas que les enjeux liés à l'insécurité alimentaire ont disparu à Maurice.

Cette réalité est d'autant plus paradoxale qu'en parallèle, des quantités importantes de nourriture parfaitement consommable continuent d'être gaspillées chaque jour à Maurice. Nous le constatons dans nos activités au quotidien. Depuis nos débuts en 2018, nos chiffres ne cessent d'augmenter en termes de kilos collectés. Selon les derniers chiffres de 2022, ce sont 279 kg de nourriture qui sont jetés chaque minute sur l'ensemble du territoire ! L'équivalent d'environ 1 120 repas par minute. C'est un chiffre conséquent, surtout pour une petite île comme la nôtre. Selon une donnée de 2020, 27 % des déchets de Mare-Chicose étaient alimentaires.

En plus de la distribution des denrées, FoodWise a un axe fort de plaidoyer. Vous aviez des attentes fortes par rapport au Budget national, vous restez persévérante en vue de faire évoluer le cadre légal ?

Après l'amendement sur les dates Best Before et Expiry Date, nous poursuivons notre plaidoyer pour faire évoluer la législation. Notre priorité aujourd'hui : l'introduction d'une déduction fiscale sur les donations alimentaires faites par les entreprises aux ONG et banques alimentaires agréées. Selon nos estimations, une telle mesure pourrait générer jusqu'à 3 millions de repas supplémentaires par an, en encourageant davantage d'entreprises à redistribuer leurs surplus plutôt qu'à les détruire. Des dispositifs similaires existent déjà dans plusieurs pays, avec des résultats probants. Pourquoi pas à Maurice ?

Cette mesure représenterait une avancée majeure pour renforcer la sécurité alimentaire tout en réduisant le gaspillage. Nous continuerons à porter cette proposition auprès des décideurs jusqu'à son adoption. Pour faire avancer les choses, il est essentiel que la lutte contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire soit soutenue par des politiques publiques fortes.

Solidaires pour des assiettes pleines !

Le montant récolté avec la campagne sur Small Step Matters.org permettra de renforcer l'action de FoodWise dans la région Sud, à travers leurs partenaires associatifs basés au Sud d'une ligne de Mahébourg à La Gaulette.

Chacun est invité à contribuer selon ses moyens :

Pour Rs 500, offrez 47 repas

Pour Rs 1 000, offrez 95 repas

Pour Rs 1 500, offrez 143 repas

Pour Rs 2 000, offrez 190 repas

Pour Rs 10 000, offrez 950 repas !

Comment soutenir cette campagne ?