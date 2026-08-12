Gabon: Église Évangélique du pays - Après le synode, le spectre d'un bicéphalisme ?

Le Synode national de l'Église Évangélique du Gabon (EEG), qui devait consacrer le renouvellement de ses instances dirigeantes, s'achève sur une controverse susceptible d'ouvrir une nouvelle crise institutionnelle.

Au terme du processus, le Révérend Pasteur Jean-Daniel Allogo Essimgane a été désigné président du Conseil national, fonction qui lui confère la présidence de l'Église. Il a été installé lundi 10 août 2026 au Temple national de l'EEG, à Baraka Mission, en présence d'une large majorité des délégués venus des différentes composantes de l'Église ainsi que de nombreux ouvriers, notamment les pasteurs.

La cérémonie a été suivie de la passation de charges avec le président sortant, le Révérend Pasteur Louis-Sylvain Allogo Engo.

Cette issue est cependant contestée par le Pasteur Moïse Ovono Menie. Dans une intervention sur une chaîne locale, celui-ci affirme avoir, pour sa part, été « plébiscité » par le Synode un jour avant la clôture de ses travaux. Il rejette donc la désignation de son concurrent et annonce son installation pour le mercredi 12 août.

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Pour comprendre cette situation, il convient de revenir au mécanisme prévu par le corpus juridique qui encadre le fonctionnement du Synode et la désignation du président du Conseil national. Celui-ci privilégie d'abord la recherche d'un consensus démocratique entre les candidats. À défaut de consensus, il prévoit le recours à une élection démocratique à bulletins secrets, permettant aux délégués habilités de départager les prétendants.

C'est précisément sur ce point que se situe une partie importante de la controverse. Selon les éléments rapportés, après plusieurs tentatives visant à parvenir à un consensus, la voie du vote aurait finalement été envisagée. Le Pasteur Moïse Ovono Menie aurait alors refusé de prendre part à cette phase élective. Cette information devra naturellement être confrontée aux procès-verbaux et aux actes officiels du Synode. Mais si elle était confirmée, elle apporterait un éclairage déterminant sur la suite du processus.

Dans une telle configuration, le présidium du Synode se serait trouvé face à une responsabilité institutionnelle : permettre au processus prévu par les textes d'aller à son terme malgré l'absence de consensus. La désignation du Révérend Pasteur Jean-Daniel Allogo Essimgane serait ainsi intervenue dans le prolongement de cette séquence.

Un autre élément mérite toutefois d'être examiné avec attention. Selon les informations rapportées, le vice-modérateur aurait proclamé vainqueur le Révérend Pasteur Jean-Daniel Allogo Essimgane alors que le modérateur était momentanément indisponible. Cette circonstance soulève une question précise : le vice-modérateur disposait-il, dans ces conditions, de la compétence pour suppléer le modérateur et procéder à la proclamation du résultat ?

La réponse appartient aux textes qui régissent le fonctionnement du bureau modérateur du Synode. Si ceux-ci prévoient une suppléance en cas d'empêchement ou d'indisponibilité momentanée du modérateur, l'acte posé pourrait s'inscrire dans le fonctionnement normal du présidium. Dans le cas contraire, sa régularité pourrait naturellement être contestée. Il importe donc que cette question soit appréciée à partir des dispositions applicables et des actes du Synode, plutôt qu'à partir des seules déclarations des différents protagonistes.

Au fond, la question centrale n'est donc pas seulement de savoir qui revendique la victoire. Elle est de déterminer si le processus prévu par les textes de l'EEG a été effectivement respecté : le consensus a-t-il été recherché ? Son échec a-t-il été régulièrement constaté ? Le recours au vote secret était-il alors justifié ? Les deux candidats ont-ils été invités à y participer ? Le refus éventuel de l'un d'eux est-il établi ? Le vice-modérateur pouvait-il valablement suppléer le modérateur ? Et enfin, la proclamation du résultat a-t-elle été régulièrement entérinée par l'instance compétente ?

Ce sont ces éléments qui permettront de départager les lectures aujourd'hui concurrentes.

La configuration des deux séquences qui ont suivi mérite également d'être relevée. D'un côté, la cérémonie de désignation et d'installation du Révérend Pasteur Jean-Daniel Allogo Essimgane, le lundi 10 août, a rassemblé une large majorité des délégués ainsi que de nombreux pasteurs et autres ouvriers de l'Église. Elle a été suivie de la passation officielle de charges avec le président sortant, Louis-Sylvain Allogo Engo.

De l'autre, la contestation publique du Pasteur Moïse Ovono Menie a été portée en présence de cinq pasteurs et de deux laïcs.

Cette différence de mobilisation ne constitue évidemment pas, à elle seule, une preuve juridique de légitimité. La légitimité institutionnelle ne se mesure pas au nombre de personnes présentes à une cérémonie ou à une conférence de presse. Elle repose sur les textes, les procédures et les décisions des organes compétents. Cette différence constitue néanmoins un fait ecclésial qui mérite d'être relevé dans l'analyse de la situation.

Le risque est désormais de voir une contestation de la procédure se transformer en confrontation de légitimités. Si le Pasteur Moïse Ovono Menie maintient son annonce d'une installation le mercredi 12 août, l'EEG pourrait se retrouver face à deux prétentions présidentielles concurrentes. Le risque d'un bicéphalisme deviendrait alors concret, avec la possibilité de voir apparaître deux chaînes d'autorité, deux lectures des décisions synodales et, à terme, des divisions au sein des paroisses et des structures de l'Église.

Il faut cependant distinguer la contestation d'une décision de la création effective d'une seconde légitimité. Une déclaration d'installation ne suffit pas, à elle seule, à conférer une autorité institutionnelle. Celle-ci doit être appréciée au regard des textes de l'EEG et de la reconnaissance par les instances compétentes.

Dans ces circonstances, la responsabilité incombe désormais autant aux protagonistes qu'aux organes habilités de l'Église. La clarification des procès-verbaux, des résultats, des actes du présidium et des conditions dans lesquelles la proclamation a été faite permettrait de sortir des interprétations contradictoires et de rétablir la confiance.

Au-delà des personnes de Jean-Daniel Allogo Essimgane et de Moïse Ovono Menie, c'est donc la maturité institutionnelle de l'Église Évangélique du Gabon qui est mise à l'épreuve. Une contestation peut être légitime lorsqu'elle s'appuie sur les textes et sur des irrégularités précises. Mais elle ne devrait jamais conduire à placer les ambitions individuelles au-dessus de l'unité de l'Église.

Avant le Synode, une question avait été posée : peut-on forcer la main à Dieu par des stratagèmes, des calculs, des alliances ou des manoeuvres humaines ?

« Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » -- Psaume 127:1.

Laisser Dieu être Dieu, c'est aussi accepter de laisser parler les textes, les procédures et les instances compétentes. L'Église Évangélique du Gabon a aujourd'hui l'occasion de démontrer que ses différends peuvent être réglés dans la transparence, la vérité et le respect de ses propres règles.

Car au terme de cette épreuve, le véritable vainqueur ne devrait être ni un candidat, ni un clan, ni un réseau.

Le véritable vainqueur doit être l'Église.