Afrique: Hedi Ben Salah appelle le continent à renforcer sa souveraineté grâce à la jeunesse, la science et de nouvelles coopérations internationals

Addis Ababa — L'Afrique doit accélérer la construction de sa souveraineté politique, économique et technologique en s'appuyant sur sa jeunesse, le développement scientifique et le renforcement de nouvelles formes de coopération internationale, a déclaré Hedi Ben Salah, ingénieur politologue et spécialiste des nouvelles technologies.

Le responsable tunisien s'est exprimé en marge du Sommet public mondial sur l'Afrique, qui s'est ouvert en Éthiopie sous le thème : « Un nouveau monde : l'Afrique façonne notre avenir commun ». Cette rencontre vise à promouvoir le dialogue entre les pays africains et à réfléchir aux perspectives du continent dans un contexte de profondes mutations géopolitiques mondiales.

Président-fondateur de l'Association tunisienne des diplômés des instituts universitaires soviétiques, secrétaire général de la Confédération arabe des diplômés des instituts universitaires russes et soviétiques et ambassadeur des BRICS en Tunisie, Hedi Ben Salah a souligné l'importance de cette initiative pour rapprocher davantage les peuples et les États africains.

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« L'enjeu est colossal pour les pays africains. Cette assemblée constitue une opportunité pour permettre aux Africains de mieux se connaître, d'échanger davantage et de renforcer la coopération entre les États du continent », a-t-il déclaré.

Selon lui, les transformations actuelles de l'ordre international imposent à l'Afrique de développer une nouvelle vision stratégique. Il a appelé les pays africains à tirer parti des nouvelles dynamiques mondiales, notamment à travers une coopération accrue avec les pays des BRICS.

« La souveraineté africaine doit être construite à travers une jeunesse bien formée, une capacité scientifique et technologique renforcée et une indépendance économique durable », a-t-il affirmé.

M. Ben Salah a insisté sur le rôle déterminant de la jeunesse africaine, qu'il considère comme la principale force capable de transformer l'avenir du continent.

« L'Afrique est le continent de la jeunesse. La démographie est une force qui peut créer l'histoire. Il est temps que l'Afrique se réveille, définisse son propre avenir et valorise pleinement son potentiel humain », a-t-il indiqué.

Évoquant le rôle de l'Éthiopie dans la diplomatie continentale, il a salué le choix d'Addis-Abeba pour accueillir cette rencontre, estimant que la capitale éthiopienne représente un symbole majeur de l'unité africaine et du dialogue international.

« L'Éthiopie est un choix réfléchi. Elle représente la capitale de la diplomatie africaine et joue un rôle important dans les relations continentales », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé son admiration pour les efforts de modernisation engagés par l'Éthiopie, notamment dans les domaines des infrastructures, de la technologie et du développement économique et social.

« Ce qui m'a particulièrement impressionné, ce sont les infrastructures qui sont en train d'être mises en place en Éthiopie. Le pays est engagé dans une dynamique d'évolution technique et sociale », a conclu Hedi Ben Salah.