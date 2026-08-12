Ethiopie: L'Éthiopie et l'Arabie saoudite discutent des moyens de développer le tourisme

Addis Ababa — Les membres de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple (HPR) ont tenu aujourd'hui une réunion avec une délégation d'organisateurs de voyages saoudiens.

Au cours de cette réunion, la présidente de la commission permanente, Dima Nogo, a déclaré que l'Éthiopie et l'Arabie saoudite entretenaient des liens historiques de longue date dans divers domaines, ajoutant que les relations entre les deux pays dans le secteur du tourisme ne cessaient de se renforcer grâce à l'attention particulière accordée à ce secteur par le gouvernement éthiopien.

Soulignant que les destinations touristiques sont développées selon des normes plus élevées et que les infrastructures nécessaires sont mises en place pour le confort des visiteurs, il a déclaré que le pays s'attacherait à développer davantage ce secteur et à élever les relations bilatérales à un niveau supérieur.

De son côté, Ali Dawud, membre de la délégation saoudienne et expert en réseaux sociaux, a déclaré que l'Éthiopie et l'Arabie saoudite entretenaient des relations historiques étroites et s'est engagé à oeuvrer conjointement pour renforcer la coopération dans le domaine du tourisme.

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Il a ajouté que cette visite confirmait les efforts soutenus déployés par l'Éthiopie pour développer ce secteur.

De même, Alid Ali, membre de la délégation et responsable chez Djibouti Airlines, a indiqué avoir constaté les initiatives ciblées menées par l'Éthiopie pour développer le tourisme, citant comme exemples phares le développement rapide des parcs de loisirs à Addis-Abeba et d'autres sites touristiques.

Lina Mohammed, membre du groupe et fondatrice de Trust Travel, a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer les liens dans le domaine du tourisme, précisant que l'équipe s'attacherait à promouvoir les attractions touristiques et le patrimoine historique de l'Éthiopie à l'échelle mondiale.