Ethiopie: « Le dialogue national promet un pays meilleur », affirment les participants

Addis Ababa — Selon les participants, la Conférence nationale de dialogue actuellement en cours jette les bases d'un consensus national et d'une paix durable grâce à l'échange d'idées diverses.

Quatre mille représentants locaux et de la diaspora éthiopienne ont pris part à Addis-Abeba à un dialogue approfondi visant à parvenir à un consensus sur les huit grands axes prioritaires.

Certains participants ont déclaré à l'ENA que ces consultations offraient aux communautés de différentes régions du pays l'occasion d'exprimer librement leurs points de vue.

L'un des participants, Abbaa Gadaa Lemecha Lema, a indiqué que des idées diverses étaient librement soulevées et développées.

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Selon lui, chaque participant exprime librement son point de vue et ce processus offre une voie permettant de résoudre, étape par étape, les problèmes profondément enracinés de l'Éthiopie.

Il a ajouté que cela constituait une excellente occasion de transmettre à la prochaine génération le consensus et l'unité inébranlable qui règnent en Éthiopie.

Un autre participant, Baye Bere, a souligné que ce dialogue était inclusif, qu'il assocait toutes les parties et reflétait la diversité des idées.

Il a déclaré que le dialogue en cours contribuait à bâtir une Éthiopie meilleure en encourageant la libre expression et la discussion des idées lors des consultations.

De son côté, Alemu Ashagre a indiqué que ce processus se déroulait de manière à refléter les intérêts de tous les segments de la société.

Il a décrit ce dialogue comme une nouvelle culture de résolution des problèmes par la concertation, soulignant que ce processus permettra de bâtir une Éthiopie meilleure, non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations futures.