Sénégal: Diphtérie - Plusieurs décès d'enfants font l'objet d'investigation à Kédougou et Saraya

12 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Trois cas de diphtérie ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya et de Kédougou (est), tandis que plusieurs décès d'enfants de moins de cinq ans font encore l'objet d'investigations, a appris l'APS, mardi, du directeur régional de la santé de Kédougou docteur Ababacar Mbaye .

"L'alerte a été donnée après plusieurs décès enregistrés au Centre hospitalier régional Amath Dansokho. Les investigations menées par les services de santé ont permis d'identifier 591 cas suspects sur la période de mai à août 2026", a-t-il déclaré.

Des prélèvements effectués ont confirmé trois cas positifs, dont deux dans le district sanitaire de Saraya et un à Kédougou, dix-sept autres personnes testées se sont révélées négatives, a précisé M. Mbaye.

Selon le directeur régional de la santé, les équipes médicales ont notamment été confrontées à des formes nécrosantes de la maladie, rendant parfois le diagnostic difficile.

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"Les trois patients positifs sont actuellement pris en charge et font l'objet d'une surveillance médicale rapprochée. Les personnes ayant été en contact avec les cas confirmés bénéficient également d'un suivi et, lorsque cela est indiqué, d'une antibiothérapie préventive", a-t-il assuré.

La direction régionale de la Santé annonce un renforcement de la surveillance épidémiologique et des activités de vaccination, particulièrement dans les zones où la couverture vaccinale reste insuffisante.

Les autorités sanitaires appellent les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à respecter le calendrier national de vaccination.

La vigilance est particulièrement renforcée dans cette région frontalière, où les mouvements de populations peuvent favoriser la circulation des maladies infectieuses.

Lire l'article original sur APS.

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