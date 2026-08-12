Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 août 2026

revue de presse

Sénégal : L’Ofnac publie son bilan sur l’opération de transparence du patrimoine des élus

C'est une première au Sénégal. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'Ofnac, publie ce mercredi 12 août deux listes provisoires : celle des personnes qui se sont pliées à leur obligation de déclarer leur patrimoine, et celle des défaillants, qui ne l'ont pas fait. Ministres, chefs d'institutions, juges, agents de la présidence ou ministères avaient jusqu'au 31 juillet pour se mettre en règle.

Sur les plus de 3 000 personnes concernées, un peu plus de la moitié – 56 % exactement – ont déclaré leur patrimoine à ce jour. Parmi les figures publiques scrutées, toutes sont en règle. L’ensemble des ministres du gouvernement l'est, ainsi qu'Ousmane Sonko, le président de l’Assemblée nationale. (Source RFI)

Dossier migratoire : L’Europe externalise ses frontières, Kigali y voit une nouvelle puissance

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Après l’échec de l’accord britannique, Kigali reconnaît des discussions préliminaires avec plusieurs États européens. Derrière le dossier migratoire se dessine un nouveau rapport de force : argent, influence, souveraineté et positionnement stratégique du Rwanda.

Le Rwanda pourrait-il devenir l’une des nouvelles plateformes africaines de gestion des migrations européennes ? La question n’est plus théorique. Kigali a reconnu avoir engagé des « discussions préliminaires » avec plusieurs États européens souhaitant éventuellement transférer vers le Rwanda des migrants déboutés de leur demande d’asile ou concernés par une procédure d’expulsion. Aucun accord n’a encore été conclu et les pays concernés n’ont pas été officiellement identifiés.

Mais le simple fait que ces discussions existent marque une évolution stratégique. Le Rwanda connaît déjà le dossier. En 2022, Kigali avait signé avec le Royaume-Uni un accord prévoyant le transfert vers son territoire de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le projet avait suscité une forte controverse avant d’être abandonné par le gouvernement travailliste de Keir Starmer, qui l’a déclaré « mort et enterré ». (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Libye : Une frappe de drone cible une installation clé et menace le réseau électrique

Un drone a visé une centrale électrique dans la ville occidentale libyenne de Zawiya mercredi, provoquant un incendie dans l'installation, ont rapporté des médias locaux.

Des images diffusées par des médias libyens montraient des flammes s'élevant de la centrale après la frappe signalée.

L'attaque s'inscrit dans une série de frappes de drones visant des infrastructures clés à Zawiya, à environ 40 kilomètres à l'ouest de Tripoli. (Source TRT Afrika)

Défense : Le Royaume-Uni veut renforcer les capacités anti-drones et de renseignement de l’armée nigériane

Systèmes anti-drones, renseignement tactique, forces spéciales et formation au combat : le Royaume-Uni envisage d’élargir son soutien à l’armée nigériane, engagée dans une profonde réorganisation de ses capacités. Plusieurs projets ont été examinés le 11 août à Abuja lors d’une rencontre entre le chef d’état-major de l’armée de terre, Waidi Shaibu, et le conseiller britannique à la défense, Tom Harper. Certaines formations pourraient également accueillir des soldats nigériens, tchadiens et camerounais.

Le Royaume-Uni pourrait renforcer son soutien opérationnel à l’armée nigériane dans plusieurs domaines devenus prioritaires sur les théâtres de combat. Le sujet a été abordé mardi 11 août 2026 à Abuja lors d’une réunion au quartier général de l’armée de terre. Les discussions ont notamment porté sur la fourniture de capacités de lutte contre les drones et le développement des moyens tactiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). L’objectif évoqué consiste à étendre ces capacités jusqu’au niveau des brigades. (Source LSI Africa)

Tunisie : Pétition pour le départ de Kaïs Saïed et des élections

Une pétition nationale portée par l’initiative Jil Zed Tunisie appelle à la démission « immédiate et pacifique » du président Kaïs Saïed et à l’organisation d’élections présidentielles anticipées, sur fond de critiques croissantes contre la concentration du pouvoir et la situation économique et sociale du pays.

Une initiative citoyenne réclamant le départ du président tunisien Kaïs Saïed a été rendue publique lundi 10 août. Présentée comme une « pétition nationale ouverte », elle appelle les Tunisiens à retirer leur confiance au chef de l’État et demande son retrait pacifique du pouvoir, ainsi qu’un retour aux urnes. Les promoteurs affirment vouloir éviter une sortie de crise par « le chaos » et défendent le principe selon lequel « la démocratie se réforme par la démocratie ». (Source Apanews)

Afrique du Sud : 14 mineurs artisanaux tués dans l'effondrement d'une mine

L’effondrement d’une mine désaffectée, lundi soir, près de la ville de Rustenburg, à 130 kilomètres de Johannesburg, en Afrique du Sud, a coûté la vie à 14 mineurs artisanaux ; huit autres ont été blessés, selon le bilan publié mardi par la police.

Les recherches sont en cours pour tenter de retrouver d’éventuelles personnes prises au piège ou d’autres victimes.

Alors que les premières informations laissaient supposer l’effondrement d’un puits, la police sud-africaine a souligné qu’il s’agissait en réalité d’une « excavation à ciel ouvert ». (Source Africanews)

Espagne : Un réseau accusé d’exploiter sexuellement des mineures migrantes d’Afrique démantelé aux Canaries

La Guardia Civil espagnole a annoncé, ce mardi 11 août 2026, le démantèlement, à Gran Canaria, d’un réseau soupçonné d’avoir recruté des mineures étrangères non accompagnées dans des centres d’accueil pour les transférer vers l’Espagne continentale et la France. Deux victimes ont été secourues et quatre autres mineures ont été empêchées de quitter leur centre.

Les autorités espagnoles ont annoncé le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le recrutement de jeunes migrantes hébergées dans des centres de protection des Canaries. L’organisation aurait ciblé des mineures originaires d’Afrique subsaharienne placées sous la protection des services espagnols avant d’organiser leur déplacement vers d’autres territoires. (Source Afrik.com)

Lamu contre Tanga : L’Ouganda, pivot de la nouvelle guerre des corridors pétroliers en Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est s’engage dans une recomposition profonde de ses circuits énergétiques, avec l’Ouganda comme épicentre. Moins de deux mois après le choix stratégique du groupe nigérian Dangote d’implanter sa mégaraffinerie à Lamu, au Kenya, la Tanzanie a riposté en signant le 6 août un protocole d’accord avec le négociant Vitol Bahrain pour développer le hub régional de Tanga, un projet estimé à plus de 20 milliards de dollars. La compétition ne se limite plus à deux ports : elle oppose désormais deux logiques d’intégration verticale pour capter le même marché ougandais, futur producteur de brut.

Le projet de Tanga, qui associe raffinerie, terminal de stockage, quai maritime et infrastructure d’acheminement, entend prolonger la mission du pipeline EACOP, qui doit transporter 230 000 barils par jour du brut ougandais (champs de Tilenga et Kingfisher) sur 1 443 kilomètres jusqu’à la côte tanzanienne. Là où Dares Salaam voyait jusqu’ici une simple infrastructure de transit, Vitol propose une plateforme aval complète : une partie du brut serait raffinée sur place, puis redistribuée vers l’Ouganda et les pays voisins. (Source Africapresse)

Congo-Kinshasa : L'épidémie d'Ebola fait plus de 2 000 morts au pays

Face au rythme de propagation sans précédent, des survivants du virus multiplient les visites à domicile et les dialogues communautaires.

Dans l'est de la République démocratique du Congo, où le nombre de cas d'Ebola continue d'augmenter. Le dernier bilan publié par les autorités sanitaires congolaises mardi fait état de 2 011 décès, sur 4 381 cas confirmés. Le cap des 1 000 décès avait été dépassé le 22 juillet.

Face à cette progression sans précédent de l'épidémie, des survivants de la maladie sont désormais mobilisés pour sensibiliser les Congolais. (Source Deutsche Welle)

Maroc-Cameroun - Une demi-finale sous haute tension

Un dernier pas avant la finale. Pour le Maroc comme pour le Cameroun, la demi-finale de mercredi à Rabat ouvre une porte vers un rendez-vous historique. Mais les deux sélections n'aborderont pas cette affiche avec le même statut ni la même pression.

À domicile, le Maroc avance avec l'ambition assumée de prolonger son aventure jusqu'au bout. Les Lionnes de l'Atlas ont déjà atteint la finale lors des deux dernières éditions et veulent cette fois franchir la dernière marche. Leur sélectionneur l'a répété en conférence de presse : la qualification pour la Coupe du Monde 2027, déjà acquise, ne constitue pas une fin en soi. « Le Maroc ne va pas s'arrêter. Nous voulons être en finale », a-t-il expliqué. (Source CAF)