Maroc: L'Indonésie et le pays ouvrent de nouveaux fronts de coopération économique

L'Indonésie et le Maroc ont identifié, mardi à Jakarta, plusieurs secteurs à fort potentiel pour élargir leur coopération économique, dans le cadre d'une volonté commune de renforcer les investissements et les échanges commerciaux.

Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc à Jakarta, Redouane Houssaini, le ministre indonésien de l'Investissement et de la Transformation industrielle, Rosan Perkasa Roeslani, a souligné que le Royaume constitue, au regard de ses atouts et de son potentiel, un partenaire crédible dans la stratégie de diversification économique de l'Indonésie, notamment en Afrique.

Le responsable indonésien, qui dirige également le fonds souverain Danantara, a fait part de sa volonté de donner une nouvelle impulsion au partenariat avec le Maroc, en particulier dans le commerce et les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les fertilisants, le tourisme, les énergies renouvelables et les véhicules électriques, des filières appelées à jouer un rôle central dans cette dynamique, compte tenu de l'expertise et des capacités développées par le Royaume.

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Cette orientation s'inscrit dans la nouvelle politique du ministère indonésien, axée sur la transformation industrielle et destinée à accompagner l'ambition de Jakarta de hisser le pays parmi les cinq premières économies mondiales à l'horizon 2045.

De son côté, l'ambassadeur marocain a présenté les principaux atouts du Royaume pour les investisseurs, en mettant en avant les grands projets structurants engagés dans plusieurs secteurs, notamment dans la perspective de l'organisation de la Coupe du Monde 2030.

Il a notamment cité Tanger Med, le futur port Dakhla Atlantique, le réseau de trains à grande vitesse et les zones industrielles intégrées, qui constituent autant de leviers pour fluidifier les échanges et accroître les capacités du Royaume à servir de plateforme entre les grands marchés internationaux.

Cette dynamique, portée par la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, repose également sur la stabilité politique du Royaume, un cadre favorable à l'investissement et des politiques publiques visant à renforcer durablement l'attractivité de l'économie marocaine, a souligné l'ambassadeur.

Les deux responsables ont convenu de travailler à la consolidation du cadre juridique régissant les relations économiques bilatérales, notamment en matière de protection et de promotion des investissements, afin de sécuriser davantage les échanges et d'encourager les opérateurs des deux pays à saisir les opportunités offertes par leurs marchés respectifs.

La coopération pourrait également s'appuyer sur les infrastructures de transport et les réseaux logistiques des deux partenaires, appelés à renforcer les connexions entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe et d'autres marchés internationaux.

À travers cette convergence, Rabat et Jakarta cherchent ainsi à faire évoluer leur relation économique vers des partenariats davantage axés sur l'investissement, l'industrialisation et les chaînes de valeur, avec les fertilisants, les énergies propres et la mobilité électrique comme nouveaux terrains de coopération.