Ile Maurice: Abdel Ruhomutally - «La sous-assurance est une bombe à retardement pour l'économie»

À l'heure où le secteur de l'assurance fait face à de profondes mutations, Abdel Ruhomutally, Managing Director de GFA Insurance, ne mâche pas ses mots. Il porte un regard sans concession sur un marché qu'il juge encore freiné par les lenteurs réglementaires, certaines pratiques anticoncurrentielles et un manque d'audace dans les réformes.

À la tête d'une compagnie qui célèbre ses 30 ans cette année, Abdel Ruhomutally revendique surtout une ligne de conduite : défendre un «level playing field» dans l'industrie, bousculer les situations acquises et replacer le consommateur au centre du jeu.

Cet entretien est en couverture de Business Magazine ce mercredi 12 août 2026, un numéro accompagné de l'annuaire de l'industrie locale et disponible aux points de vente habituels, mais aussi en version numérique dans l'espace Kiosk de La Sentinelle : https://kiosk.lasentinelle.mu/