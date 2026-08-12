Afrique: Algérie-Malawi - Une finale pour entrer dans l'histoire

Les deux sélections, qui disputent pour la première fois les demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, se retrouvent mercredi au Stade Olympique à Rabat avec une place en finale et une nouvelle page de leur histoire à écrire. Déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2027 Féminine au Brésil, Malawites et Algériennes veulent désormais aller au bout d'un parcours qui a dépassé toutes les attentes.

Il n'y aura pas de précédent à invoquer, ni de vieux réflexe à réveiller. Le Malawi et l'Algérie s'apprêtent à disputer la première demi-finale de CAN Féminine de leur histoire. À Rabat, mercredi, l'une des deux sélections s'offrira même une première finale continentale. Un scénario inédit pour deux équipes qui ont déjà marqué cette édition 2026 en décrochant leur billet pour la Coupe du Monde 2027.

Le Malawi a changé de dimension au fil du tournoi. Les Scorchers ont éliminé le Ghana en quarts de finale (2-1) et ont confirmé qu'elles n'étaient plus seulement une équipe capable de créer la surprise. Leur parcours repose notamment sur l'impact des soeurs Chawinga, mais le sélectionneur Lovemore Fazili refuse de réduire son équipe à ses deux attaquantes. « Les Chawinga Sisters seront totalement marquées, mais vous aurez aussi des choses à dire aux autres joueuses », a-t-il prévenu en conférence de presse.

Le discours malawite est d'ailleurs celui d'une équipe qui a cessé de regarder son parcours avec étonnement. La qualification pour le dernier carré a suscité une immense ferveur au pays, tout comme le billet historique pour le Mondial. Les messages reçus depuis le Malawi nourrissent désormais l'ambition du groupe. « Les messages nous encouragent et nous motivent à continuer », a expliqué le camp malawite, déterminé à prolonger l'aventure.

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Farid Benstiti : « Le Malawi a mérité sa place »

En face, l'Algérie avance avec la même conviction, mais un autre profil. Après avoir éliminé la Côte d'Ivoire en quarts de finale (2-1), les Vertes ont construit leur parcours sur la solidité collective et une progression constante. Farid Benstiti refuse toutefois de regarder plus loin que le prochain obstacle. « Il y a encore cette demi-finale et cette marche à gravir avant de penser à autre chose », a insisté le sélectionneur algérien.

Une prudence de façade, car l'idée d'une finale est évidemment présente. Benstiti l'assume : « Dans un petit coin caché de ma tête, oui, je pense à la finale. » Mais avant de s'en rapprocher, l'Algérie devra contenir une attaque malawite qui a déjà fait des ravages dans cette CAN. Le technicien algérien considère d'ailleurs que le Malawi a pleinement mérité sa place dans le dernier carré.

Le duo Chawinga sera l'une des clés de cette demi-finale. Tabitha et Temwa ont largement contribué à faire du Malawi l'une des attractions de la compétition. Mais l'Algérie ne compte pas tomber dans le piège d'un marquage exclusivement focalisé sur les deux soeurs. Inès Belloumou l'a rappelé : « Nous ne travaillons pas seulement sur elles, mais sur l'équipe. »

Deux collectifs derrière deux attaques

C'est probablement là que se trouve l'une des clés du match. Les deux sélections savent que leurs figures offensives ne peuvent exister sans le travail du reste du groupe. Benstiti insiste depuis le début de la compétition sur cette dimension collective : « L'Algérie est une équipe. » Pour lui, les performances individuelles ne sont que la conséquence du travail collectif.

Même logique côté malawite. Fazili veut rappeler que derrière les Chawinga se trouve une équipe entière, prête à répondre lorsque les deux stars seront prises en étau. Le sélectionneur assure disposer de joueuses capables de prendre le relais et de faire basculer une rencontre où les deux attaquantes seront particulièrement surveillées.

L'Algérie pourra également compter sur l'émergence de Mélissa Bethi, dont Benstiti souligne la progression et la capacité à assumer des responsabilités malgré son jeune âge. Le sélectionneur estime que la milieu possède encore une importante marge de progression et pourrait, si elle poursuit sur cette trajectoire, devenir l'une des meilleures joueuses au monde.

Une demi-finale sans complexe

L'histoire récente des deux équipes donne aussi à cette affiche une dimension particulière. Le Malawi et l'Algérie n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. Aucun des deux camps ne peut donc s'appuyer sur l'expérience d'une précédente demi-finale. Mais aucun ne semble vouloir s'en servir comme excuse.

Les Malawites revendiquent leur enthousiasme et leur volonté de se battre jusqu'au bout. L'Algérie, elle, avance avec une confiance construite match après match. Inès Belloumou résume l'état d'esprit des Vertes: « On a pris match par match et ça a fonctionné. » La défenseure insiste également sur l'homogénéité du groupe, la solidarité et la générosité dans les efforts.

Mercredi, il ne sera donc plus question de surprise. Ni de statut d'outsider. Le Malawi et l'Algérie ont gagné leur place parmi les quatre meilleures équipes du continent. Elles ont déjà obtenu leur récompense avec une qualification historique pour le Mondial. Mais à 90 minutes, voire plus, d'une finale, l'appétit a changé.