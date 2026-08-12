Algérie: Wissem Bouzid, les Vertes veulent encore grandir

Qualifiée pour la première demi-finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine et pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027, la milieu de terrain Wissem Bouzid refuse de s'arrêter là. Face au Malawi, mercredi à Rabat, les Algériennes veulent prolonger leur aventure et s'offrir une première finale continentale.

Il y a encore quelques jours, l'Algérie n'avait jamais atteint le dernier carré d'une CAN féminine. Mercredi, elle s'apprête à disputer une demi-finale. Et dans quelques mois, les Vertes découvriront pour la première fois la Coupe du Monde, au Brésil. Deux premières historiques qui pourraient déjà donner le vertige. Pas à Wissem Bouzid.

La milieu de terrain algérienne reconnaît volontiers que l'émotion est immense, mais elle refuse de laisser la qualification pour le Mondial détourner les regards de l'objectif immédiat. « Le premier objectif a été atteint. Il ne faut pas rester sur ça », résume-t-elle. Le message est clair : l'Algérie n'est pas venue à cette CAN uniquement pour décrocher son billet pour le Brésil.

« On ne réalise pas encore »

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La qualification pour la Coupe du Monde 2027 reste pourtant un moment fondateur pour cette génération. « C'est historique. On est très fières d'avoir amené notre pays pour sa première Coupe du monde », souligne Bouzid, qui insiste sur le travail accompli depuis plusieurs années.

Car pour elle, cette réussite ne doit rien au hasard. Une partie du groupe évolue ensemble depuis l'époque de l'ancienne sélectionneuse Radia Fertoul. Les joueuses ont appris à se connaître, à traverser les périodes difficiles et à construire progressivement une culture commune.

« On a toujours travaillé, on a toujours été à disposition pour la sélection. On a toujours fait des efforts », explique la milieu de terrain.

Cette continuité a fini par produire ses effets. Mais même après avoir écrit une page d'histoire, les joueuses peinent encore à mesurer la portée de leur performance.

« Je pense qu'on ne réalise pas encore toutes. Moi, personnellement, je ne réalise pas », confie Bouzid. Puis une perspective commence à s'imposer : « Petit à petit, on commence à réaliser, à se dire qu'en fait, l'année prochaine, on sera au Brésil. »

Une pensée vertigineuse, mais qui ne doit pas perturber le présent.

Le collectif comme moteur

Dans le discours de Bouzid, un mot revient avec insistance : le groupe. Plus que les individualités ou un match précis, c'est cette solidarité qui aurait permis aux Vertes de franchir les différents obstacles.

Elle cite notamment l'exemple de leur capitaine, Sofia Guellati, restée auprès de ses coéquipières malgré une blessure au genou. « Elle ne nous a jamais lâchées », insiste Bouzid. « Elle ne s'est pas dit : "Je rentre, j'abandonne les filles." Non, elle est restée. »

Pour la milieu de terrain, c'est précisément cette capacité à rester soudées dans les moments difficiles qui caractérise cette équipe.

« Dès qu'il y a un problème, on est toutes derrière la fille », explique-t-elle. Joueuses, staff et délégation forment, selon elle, un même bloc : « On est vraiment un noyau. Je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à franchir les étapes petit à petit. »

Une solidarité qui sera à nouveau mise à l'épreuve face au Malawi.

Le Malawi, le même vertige

Les deux sélections partagent une particularité : elles s'apprêtent à disputer la première demi-finale de CAN Féminine de leur histoire. Une similitude qui ne trompe pas Bouzid sur la difficulté de la rencontre.

« Elles ont de très bonnes joueuses », prévient-elle, citant notamment les soeurs Shawinga et Asimenye Simwaka. « Si elles sont en demi-finale, c'est qu'elles ont fait leur travail aussi. »

L'Algérie ne compte donc pas changer de visage. La tentation pourrait être grande, après avoir décroché le Mondial, de jouer avec davantage de retenue. Bouzid assure le contraire.

« On ne va pas changer notre façon de jouer. On va garder notre identité de jeu », annonce-t-elle.

Une identité qui devra s'appuyer sur les mêmes ingrédients : maîtrise, travail et solidarité. Le staff aura la responsabilité de préparer le plan de jeu ; aux joueuses, ensuite, de l'appliquer.

« Le coach va nous donner les clés et ensuite, on va faire notre part du marché sur le terrain », glisse Bouzid.

Entre pression et excitation

À l'approche du rendez-vous de Rabat, la milieu algérienne ne cache pas une certaine tension. Mais elle préfère parler de pression positive.

« Un peu des deux. 50-50, je dirais », répond-elle lorsqu'on lui demande si elle ressent davantage de pression ou d'excitation. L'essentiel, à ses yeux, est de ne pas se projeter trop loin.

La Coupe du Monde attendra. Pour l'instant, il y a une demi-finale à gagner. « La CAN, c'est la compétition. Ce n'est pas la Coupe du Monde, c'est autre chose », rappelle-t-elle.

Le ton est posé, presque méthodique. Pas question de s'enflammer après une qualification historique. « On reste sur terre », insiste Bouzid, qui revendique une approche humble de cette demi-finale.

Cette équipe algérienne a déjà dépassé les attentes. Elle peut désormais écrire la suite de son histoire sans avoir à regarder derrière elle.

Et si le Brésil 2027 est déjà assuré, il reste une finale à aller chercher.