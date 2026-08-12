Guinée: Un nouvel immeuble s'effondre à Conakry et fait plusieurs morts

C'est un nouveau drame qui frappe Conakry après l'effondrement d'un immeuble en construction dans la proche banlieue de la capitale. Tard dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août, un bâtiment de cinq étages encore en chantier s'est écroulé moins d'un mois après qu'un autre drame similaire s'est produit dans un autre quartier, non loin de là. Sous les décombres, les secours ont trouvé plusieurs victimes. Le bilan provisoire fait état de cinq morts et de neuf personnes sorties des gravats et évacuées à l'hôpital.

Parmi les victimes figuraient une fillette de 9 ans, trois adolescents et une femme âgée.

Sur place, les secours ont travaillé pendant plusieurs heures pour rechercher d'éventuels survivants. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Lamine Sy Savané, accompagné de sa collègue de la Décentralisation, s'est rendu sur les lieux. Selon lui, les habitants avaient été alertés de la nécessité d'évacuer la zone. « Les populations qui sont autour de l'immeuble ont été effectivement alertées d'évacuer les lieux. Très malheureusement, certaines ont respecté, alors que d'autres, comme la famille, sont venues la nuit s'abriter et le drame a encore endeuillé la Guinée », affirme-t-il.

De nombreuses interrogations

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Mais, au-delà du drame humain, les interrogations sont nombreuses. Des témoins affirment que des signes de fragilité, notamment des fissures, avaient été observés avant l'effondrement.

Et la nuit fut un cauchemar, selon Mamady Dabo, un membre de la famille endeuillée. « Vers 2 heures du matin, pendant que toute la famille dormait, il y a eu un effondrement. Des dispositions n'ont pas été prises par rapport à la construction et aujourd'hui nous sommes dans le deuil, nous pleurons nos morts. Nous avons perdu cinq membres de la même famille », déplore-t-il.

Ce nouvel accident intervient moins d'un mois après l'effondrement meurtrier d'un immeuble dans la banlieue de la capitale. Il relance donc une nouvelle fois la question du contrôle des chantiers et du respect des règles d'urbanisme à Conakry.