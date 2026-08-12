Afrique: Esport - Les eLions du Sénégal en quête d'une qualification au mondial

11 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les eLions du Sénégal vont participer, du 26 au 29 août à Casablanca, au Maroc, au Championnat africain FIFA 2026, avec l'ambition de décrocher leur qualification pour la phase finale mondiale prévue à Riyad, en Arabie saoudite, a appris l'APS, mardi, de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et Disciplines associées (FESSDA).

Qualifiés à l'issue des compétitions régionales, les représentants sénégalais seront engagés dans trois disciplines de l'esport : eFootball Mobile en 2 contre 2, eFootball sur PC en 2 contre 2 et Rocket League sur PC en 3 contre 3, selon la même source.

Cette compétition constitue une étape décisive pour les eLions, qui devront se mesurer aux autres représentants africains pour tenter de décrocher leur billet pour la phase finale mondiale.

Prévue du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite, cette phase finale réunira les meilleurs compétiteurs issus des différentes étapes de qualification.

Les eLions, selon la Fédération, auront ainsi à coeur de défendre les couleurs du Sénégal et de faire rayonner l'esport national sur la scène internationale.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.