Afrique: Esport - Les eLions du Sénégal en quête d'une qualification au mondial

Dakar — Les eLions du Sénégal vont participer, du 26 au 29 août à Casablanca, au Maroc, au Championnat africain FIFA 2026, avec l'ambition de décrocher leur qualification pour la phase finale mondiale prévue à Riyad, en Arabie saoudite, a appris l'APS, mardi, de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et Disciplines associées (FESSDA).

Qualifiés à l'issue des compétitions régionales, les représentants sénégalais seront engagés dans trois disciplines de l'esport : eFootball Mobile en 2 contre 2, eFootball sur PC en 2 contre 2 et Rocket League sur PC en 3 contre 3, selon la même source.

Cette compétition constitue une étape décisive pour les eLions, qui devront se mesurer aux autres représentants africains pour tenter de décrocher leur billet pour la phase finale mondiale.

Prévue du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite, cette phase finale réunira les meilleurs compétiteurs issus des différentes étapes de qualification.

Les eLions, selon la Fédération, auront ainsi à coeur de défendre les couleurs du Sénégal et de faire rayonner l'esport national sur la scène internationale.