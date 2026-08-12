Afrique: Sasakawa Africa Association, une ONG japonaise, veut mener des activités agricoles au pays

11 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — L'organisation non gouvernementale (ONG) japonaise Sasakawa Africa Association (SAA), spécialisée dans l'agriculture, a fait part, mardi, à Mbour (ouest), de son souhait de mener des activités agricoles au Sénégal.

"Nous fêtons quarante années d'existence. Nous ne travaillons pas au Sénégal pour le moment, mais nous sommes prêts à travailler avec les partenaires qui le désirent", a dit sa directrice générale, Emiko Mutsuyoshi, lors d'un atelier de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) du Sénégal et de SAA.

Au Sénégal, Sasakawa Africa Association veut contribuer à la réduction du gap technologique de l'agriculture et à la fourniture d'intrants agricoles, selon Mme Mutsuyoshi.

SAA veut, avec la collaboration d'agences gouvernementales locales, dont l'ANCAR, et d'autres partenaires, vulgariser de nouvelles technologies agricoles au Sénégal, a-t-elle dit.

D'après sa directrice générale, l'ONG japonaise veut intervenir dans l'agro-entrepreneuriat, la nutrition, le financement de l'agriculture, la commercialisation des récoltes, etc.

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