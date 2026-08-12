Afrique: Le vice-président du CICR reçu par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a reçu mardi à Dakar Jürg Lauber, vice-président du Comité international de la Croix-rouge avec lequel il a échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre le Sénégal et le CICR, a-t-on appris de source officielle.

"Monsieur Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, s'est entretenu, ce mardi 11 août 2026, avec M. Jürg Lauber, vice-Président du Comité international de la Croix-rouge (CICR), accompagné de M. Jean-Nicolas Marti, chef de la Délégation régionale du CICR à Dakar", a notamment indiqué la diplomatie sénégalaise.

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur souligne que la rencontre a permis de faire le point sur l'état de la coopération entre le Sénégal et le CICR, ainsi que sur les voies et moyens de la renforcer.

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"Les échanges ont également porté sur les interventions et activités menées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Sénégal, l'action des associations nationales, ainsi que sur les priorités du Sénégal dans le domaine humanitaire", rapporte le communiqué publié à l'issue de la rencontre.