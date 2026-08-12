Sénégal: Cheikhou Oumar Ba recommande aux agriculteurs de constituer des coopératives pour mieux bénéficier du soutien de l'État

Bignona — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a insisté, mardi, à Diabir, dans la région de Ziguinchor (sud), sur la nécessité pour les agriculteurs de constituer des coopératives pour mieux bénéficier du soutien de l'État.

"L'État veut vous accompagner. C'est pourquoi il vous demande de vous organiser davantage. Sans cela, rien ne pourra être fait", a soutenu M. Ba lors de la visite d'un champ d'arachide de 50 hectares appartenant à huit ménages de Diabir, un village de la commune d'Oulampane.

Il effectue une visite de deux jours dans la région de Ziguinchor.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas séparément venir en aide à tous les agriculteurs, a dit Cheikhou Oumar Ba à des agriculteurs de Diabir.

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Il leur a recommandé de constituer des coopératives pour mieux bénéficier du soutien de l'État.

"L'État est avec vous et restera à vos côtés", a assuré M. Ba.

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage est en train de boucler l'achat de 500 motoculteurs et d'autant de mini-tracteurs, a-t-il dit aux agriculteurs.

"Nous vous invitons à faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, avec la collaboration du directeur régional du développement rural. Il faut accorder la priorité à ceux qui n'en ont pas encore. C'est de cette manière que l'État arrivera à servir tout le monde", leur a-t-il recommandé.

Après l'étape de Diabir, Cheikhou Oumar Ba s'est rendu à Tobor, dans la commune de Niamone, pour la visite d'une ferme agro-écologique.