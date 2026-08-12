Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - Des études révèlent une 'nette baisse' de l'exposition aux risques liés aux pesticides

Dakar — Des études réalisées par le Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale (CERES Locustox) et le ministère en charge de l'Agriculture révèlent une nette baisse de l'exposition des productions aux pesticides, même s'il est recommandé une meilleure surveillance de la sécurité sanitaire des aliments, a appris l'APS des acteurs.

"Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays en développement, utilise les pesticides dans le secteur du maraîchage. Toutefois, les données issues du suivi réalisé avec le ministère de l'Agriculture depuis près de 20 ans font apparaître une nette baisse de l'exposition aux risques liés aux pesticides", a fait savoir Dr Fatou Taban, administratrice générale du CERES Locustox.

Elle s'exprimait lors d'un atelier de planification stratégique visant à définir les grandes orientations des activités du CERES Locustox pour les cinq prochaines années. Cette rencontre a lieu du 11 au 13 août au Centre antipoison de Dakar.

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Les participants ont mis un accent particulier sur la sécurité sanitaire des aliments, la protection de l'environnement et le développement de la recherche scientifique, estimant que la rencontre doit permettre de mieux formaliser les interventions du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale et de les aligner sur les orientations du référentiel national Sénégal 2050.

CERES-Locustox mène, depuis 2016, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des études visant notamment à déterminer le niveau d'exposition des personnes aux pesticides.

"Ces études ont montré qu'il y a des soucis à se faire dans certaines zones", a indiqué Mme Taban, tout en faisant état d'une "régression" du phénomène au fil des années, en raison d'une meilleure information des producteurs sur les risques liés aux pesticides.

Elle a rappelé que les cas d'intoxication liés à ces produits sont notamment pris en charge par les structures sanitaires et le centre antipoison.

Le nouveau plan stratégique devrait également permettre à CERES-Locustox d'optimiser son organisation interne et de définir des critères de performance pour ses unités d'intervention.

Parmi les orientations annoncées figurent un axe consacré à la sécurité sanitaire des aliments, un autre dédié à l'environnement, ainsi que des actions visant à renforcer la recherche et le développement scientifique.

L'administratrice générale a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités du laboratoire afin de mieux contrôler la qualité des produits destinés à la consommation nationale et à l'exportation.

Dans cette perspective, elle annonce qu'un projet financé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) permet notamment de prélever des légumes sur différents marchés sénégalais et de procéder à leur analyse dans le cadre du contrôle de leur qualité sanitaire.