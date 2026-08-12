Sénégal: Bourses de sécurité familiale - Des acteurs planchent sur le ciblage et la certification des bénéficiaires

Mbour — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a réuni, mardi, à Saly, dans le département de Mbour (ouest), les différentes parties prenantes du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF), dans le cadre de la certification et à la mise à jour du dispositif, a indiqué son directeur de cabinet Dr Amadou Diaw.

"Après plus de douze ans de mise en oeuvre, il est tout à fait normal qu'on s'arrête un instant pour revoir les procédures, mais aussi tout ce qu'on appelle la procédure de certification", a-t-il déclaré.

Représentant la ministre Marie Angélique Selbé Diouf, Dr Amadou Diaw a expliqué que cette rencontre vise à échanger sur les nouvelles orientations du PNBSF, mis en oeuvre depuis 2013, et à tirer les enseignements de son évaluation réalisée en 2023.

"Il s'agit également de revoir les procédures afin de permettre au programme de continuer à cibler efficacement les ménages les plus vulnérables", a-t-il dit.

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Dr Amadou Diaw a souligné que le Programme national de bourses de sécurité familiale est adossé au Registre national unique, dont l'extension et la mise à jour doivent permettre une meilleure identification des populations vulnérables.

Il a également évoqué un nouveau décret, pris le 5 août 2026, modifiant l'organisation et le fonctionnement du comité de pilotage du programme, désormais présidé par le Premier ministre et logé à la Primature.

De son côté, le coordonnateur de la cellule de gestion de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Insa Sagna, a expliqué que l'ANSD intervient notamment dans la répartition des quotas de ménages par région, département et commune, sur la base de l'incidence de la pauvreté.

L'ANSD participe ensuite à la collecte des données socioéconomiques et au "scoring" permettant de classer les ménages des plus vulnérables aux moins vulnérables, a-t-il ajouté.

M. Sagna a cité notamment les régions de Kaffrine et de Kédougou parmi celles qui présentent une forte incidence de pauvreté, précisant que la répartition des quotas dépend des décisions de l'Etat.

Il a indiqué que cette méthode permet, par exemple, "d'identifier les ménages devant bénéficier des 300 000 bourses si ce quota est retenu par les pouvoirs publics".

Le directeur de la Promotion et de la protection des personnes handicapées, Mamadou Lamine Faty, a, pour sa part, souligné la nécessité de renforcer l'inclusion des personnes handicapées dans le PNBSF.

Il a indiqué que les détenteurs de la carte d'égalité des chances peuvent bénéficier du programme et que le certificat de handicap, délivré par les services compétents, peut également servir de document provisoire.

"La production de la carte d'égalité des chances a été décentralisée dans les 14 régions", a-t-il précisé.