Sénégal: Plaidoyer pour la mise en place d'une stratégie nationale d'amélioration génétique 'basée sur les réalités du secteur'

Le directeur du Centre national d'amélioration génétique, Dr Mame Balla Sow, a souligné, mardi, à Louga (nord) l'importance de partir des réalités de notre élevage, en concertations avec les acteurs, pour élaborer une stratégie nationale permettant d'améliorer durablement les performances du secteur.

"Cette démarche répond à une conviction simple : on ne peut pas construire une stratégie nationale d'amélioration génétique sans partir des réalités de notre élevage et sans écouter ceux qui les vivent au quotidien", a-t-il indiqué.

Il prenait part à la clôture des ateliers régionaux de consultation sur la stratégie nationale d'amélioration génétique, organisés dans le cadre du Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

La rencontre, qui a regroupé les acteurs des régions de Louga et de Diourbel, constitue la dernière étape de cette phase de concertation.

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Pour le directeur de ce Centre national, "l'amélioration génétique, c'est le fait de chercher, génération après génération, à obtenir des animaux qui présentent de meilleures performances et qui sont mieux adaptés aux objectifs de notre élevage, tout en conservant les caractères intéressants de nos populations animales".

Selon lui, il s'agit d'identifier les animaux qui ont les meilleures qualités génétiques -- par exemple la production de lait ou de viande, la croissance, la fertilité, la résistance ou l'adaptation aux conditions locales -- puis de les utiliser de manière "raisonnée" comme reproducteurs.

"(...) l'amélioration génétique ne peut pas être réduite à l'introduction de races ou de reproducteurs performants. Elle doit s'inscrire dans une vision nationale qui prend en compte nos ressources génétiques locales, nos systèmes d'élevage, les besoins des producteurs, l'alimentation, la santé animale, la reproduction, les infrastructures, les compétences et l'organisation des filières", a précisé Dr Mame Balla Sow.

Toutefois, il a relevé les "principales contraintes" à l'amélioration génétique, citant notamment les pratiques actuellement utilisées, la disponibilité des ressources génétiques, les insuffisances en matière d'infrastructures et de ressources humaines, les possibilités de développement de la sélection et de la diffusion du progrès génétique, ainsi que les actions prioritaires à mettre en oeuvre.

L'adjoint au gouverneur de la région de Louga, Papa Laïty Mar, a recueilli toutes les interpellations des éleveurs et s'est engagé à les remonter aux plus hautes autorités.