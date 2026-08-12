Sénégal: Mise en place d'un comité de suivi de la charte du domaine irrigué à Bakel

Bakel — La société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a procédé, mardi, à Bakel (est) à la mise en place du comité départemental de suivi de la Charte du domaine irrigué de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé, a constaté l'APS.

"La mise en place de ce comité fait suite à un grand atelier qui a été organisé à Saint-Louis, en 2025. Il [en] était ressorti de mettre dans certains départements, dont Bakel, des sous-comités pour se rapprocher davantage des acteurs à la base pour pouvoir suivre et veiller à l'opérationnalisation de la Charte du domaine irrigué", a rappelé Aly Cissokho, un responsable à la SAED.

Chef de la division Appui aux collectivités territoriales à la direction du développement de la SAED, M. Cissokho s'exprimait lors de la mise en place du comité présidé par l'adjoint au préfet de Bakel, en présence d'autorités administratives, territoriales, de chefs de service et partenaires techniques.

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Le préfet de Bakel et le responsable local de la SAED occupent respectivement les postes de président et de secrétaire dudit comité. Des maires des communes situées sur la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé, son affluent naturel, en sont également membres.

"Le comité est assez outillé pour pouvoir donner des orientations. Ses membres ont comme mission de veiller au respect de la Charte du domaine irrigué, de servir de cadre de référence de concertation et de médiation, de s'enquérir de l'état des ressources et d'initier, si nécessaire, la procédure de révision de la présente charte", a souligné M. Cissokho.

Il appelle ainsi les collectivités à se référer à la Charte du domaine irrigué dans leurs procédures liées aux délibérations et, avant toute décision, à s'assurer d'une gestion "transparente" et "rationnelle" des ressources.

"Nous pensons que le conseil municipal, qui a la mission de veiller aux affectations et aux désaffectations, peut [s'appuyer] davantage sur la charte du domaine irrigué qui est très claire sur les normes d'aménagement à respecter", a-t-il suggéré.

L'adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye, a invité, à son tour, les collectivités territoriales et les acteurs à s'impliquer pour l'application de la Charte du domaine irrigué dans leurs localités respectives.

"Je lance un appel pour le suivi rigoureux de l'application de cette charte au niveau local. J'invite surtout les collectivités territoriales à accorder une place importante à la charte au niveau des demandes d'affectation de terres", a fait savoir M. Pouye.