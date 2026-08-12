Algérie: Réunion de coordination sur l'assainissement et la valorisation du foncier touristique

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé mardi une réunion de coordination consacrée à l'assainissement et à la valorisation du foncier touristique dans les wilayas de Jijel, Skikda et Oran, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion, tenue au siège du ministère en présence d'un représentant du wali de Jijel, du directeur général de l'Agence nationale du foncier touristique (ANFT), ainsi que des directeurs du tourisme et de l'artisanat des wilayas d'Oran, de Jijel et de Skikda, a été consacrée au suivi du dossier de "l'assainissement du foncier touristique et de son aménagement en vue de soutenir l'investissement touristique dans les wilayas concernées", selon le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à "valoriser le patrimoine foncier et à le mettre à la disposition de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) pour la réalisation de projets d'investissement contribuant au développement du tourisme et au développement local".

Au cours des travaux, Mme Meddahi a affirmé que "l'opération d'assainissement permettra de mobiliser les Zones d'expansion touristique (ZET) aménagées et exemptes de contraintes, pour inclure exclusivement les propriétés privées de l'Etat".

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Elle a également expliqué que cette opération permettra de "régulariser la situation des projets publics et privés réalisés à l'intérieur de ces zones", donnant une série d'instructions, notamment "l'élaboration de rapports précis et documentés sur les zones ayant perdu leur vocation touristique, que ce soit en raison de l'extension urbaine, de la réalisation de projets ou de l'affectation de superficies forestières et agricoles, ainsi que le recours à des données actualisées et documentées combinant les Plans d'aménagement touristique (PAT), le plan cadastral et les documents techniques, avec la réalisation régulière de constats sur le terrain".

Concernant les PAT, Mme Meddahi a appelé à "la nécessité de les finaliser dans les délais impartis", insistant sur "l'assainissement du foncier touristique afin de constituer un portefeuille foncier exempt de contraintes juridiques et techniques, permettant de mettre des assiettes foncières à la disposition des investisseurs, ce qui contribuera à accélérer la réalisation des projets, à créer des emplois et à soutenir le développement local".

Elle a également insisté sur "la protection du foncier touristique à travers l'activation du suivi périodique sur le terrain et du contrôle, avec la notification des services concernés de tout dépassement constaté sur le terrain, ainsi que l'accélération de l'opération de bornage des zones d'expansion touristique, afin de renforcer la protection du foncier touristique en particulier et des ZET en général".

Afin d'assurer la réussite de cette stratégie, la ministre a appelé à "renforcer la coordination sur le terrain entre les directions du tourisme, les services des Domaines, la Conservation foncière et les autorités locales, en vue de lever l'ensemble des contraintes et de régulariser les situations en suspens, tout en établissant un bilan périodique étayé par des données chiffrées".

A l'issue de la réunion, Mme Meddahi s'est félicitée de la dynamique touristique enregistrée, insistant sur "la nécessité d'intensifier les efforts en vue de développer le tourisme intérieur et d'attirer les familles algériennes, au regard des atouts remarquables dont disposent les différentes wilayas du pays".

Elle a également adressé ses vifs remerciements aux walis, aux autorités locales et aux services de sécurité pour "leurs efforts constants dans l'accompagnement des projets touristiques et la création des meilleures conditions pour le confort des estivants, conformément à la vision des pouvoirs publics et aux orientations du secteur".