Algérie: Un programme d'urgence pour équiper la wilaya en matériels nécessaires à l'amélioration du service de l'eau potable

AIN DEFLA — La wilaya d'Aïn Defla a bénéficié d'un programme d'urgence pour l'équipement de la wilaya en pompes, groupes électrogènes et divers matériels nécessaires au fonctionnement des ouvrages hydrauliques et à l'amélioration du service de l'eau potable, a annoncé, mardi, le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Aïn Defla, M. Bouzegza a expliqué qu'à la demande des autorités locales, il a été approuvé "un programme d'urgence visant à équiper la wilaya en pompes, groupes électrogènes et divers matériels nécessaires, afin de lui permettre d'exploiter les projets et ouvrages réalisés et d'en optimiser le rendement".

Le ministre a souligné que la mise en service des projets achevés dans les plus brefs délais constitue une priorité pour l'amélioration du service public de l'eau, insistant sur la nécessité de parachever les projets en cours de réalisation et d'accélérer les procédures liées à l'opération inscrite au titre de l'année 2026.

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Le ministre a également insisté sur l'impératif d'améliorer la maîtrise de la gestion du service public de l'eau, de manière à garantir l'équilibre entre la production et la consommation, tout en intensifiant les efforts pour lutter contre les différentes formes de gaspillage de l'eau, notamment les fuites, le raccordement illicite et les atteintes aux réseaux.

Par ailleurs, M. Bouzegza a appelé à poursuivre la modernisation de la gestion et la transition numérique, parallèlement à l'adoption d'un programme graduel de rénovation des conduites et réseaux vétustes en vue d'en améliorer le rendement, permettant ainsi une exploitation optimale des ressources et des installations disponibles.

Dans le domaine de l'irrigation agricole, le ministre a préconisé d'orienter progressivement l'irrigation vers l'utilisation des eaux épurées, afin de contribuer à la préservation des ressources en eau et à rationaliser leur utilisation, insistant sur la nécessité de protéger les barrages contre la pollution.

Dans la commune de Khemis Miliana, le ministre a inspecté en compagnie du wali d'Aïn Defla, Aïssa Aziz Bouras, le projet de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, en donnant des instructions pour rattraper le retard accusé et prendre les mesures nécessaires pour relancer ce projet "vital", vu son rôle dans l'amélioration du service d'assainissement, la protection de l'environnement et la préservation des ressources en eau, avec la possibilité de réutiliser les eaux épurées dans l'irrigation agricole et l'industrie.

Le ministre a présidé dans la commune de Djelida, l'inauguration du projet d'alimentation des zones El Hemaied et El Aouaidia en eau potable, englobant la réalisation de deux réservoirs d'une capacité de 300 m3 chacun et une station de pompage, ce qui permet de renforcer et de sécuriser l'approvisionnement en eau au profit des habitants des deux régions.

Dans la commune de Tiberkanine, M. Bouzegza a présidé l'inauguration du projet de renforcement et de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, à partir du système du barrage d'Ouled Mellouk, à travers la réalisation d'une canalisation de 12 km de long, à partir d'un réservoir d'une capacité de 3000 m3, en plus d'une station de pompage dans la région de Talbia dans la commune d'El Attaf.

Le projet permettra d'augmenter la production à 3456 m3/jour, de même que le quota d'eau potable par individu de 80 à 150 litres/jour, en sus d'améliorer le service de distribution et de diversification des sources d'approvisionnement.

Dans la commune d'El Attaf, le ministre a inspecté le projet de rénovation du réseau de distribution de l'eau potable qui vise à améliorer sa performance, à augmenter la qualité et la pérennité du service public de l'eau et à réduire les fuites, ce qui contribuera à renforcer l'approvisionnement des habitants de cette commune en eau potable.

La commune de Tacheta Zougagha a vu l'inauguration du projet de renforcement et d'extension de l'approvisionnement en eau potable, à partir des forages du champ de captage situé dans la commune d'El Abadia sur une distance de 21 km, avec la réalisation de quatre stations de pompage et quatre réservoirs d'une capacité de 500 m3 chacun.