Algérie: Le puits d'exploration 'Kafra Sud-Est 1', un projet prometteur fruit d'un partenariat stratégique dans le secteur des hydrocarbures

AGADEZ (Niger) — L'Entreprise nationale de forage (ENAFOR), filiale du groupe Sonatrach, a achevé, en un temps record, les dernières retouches avant le lancement du forage du puits d'exploration "Kafra Sud-Est 1", dans la région d'Agadez (nord du Niger), à quelque 85 km de la frontière sud de l'Algérie.

Ce projet d'envergure et prometteur, le premier du genre réalisé par une entreprise algérienne dans le nord du Niger, est le fruit d'un partenariat stratégique auquel les dirigeants des deux pays accordent une importance particulière à sa concrétisation sur le terrain afin de développer le secteur des hydrocarbures et de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine vital.

Malgré des conditions climatiques difficiles, un relief difficile et divers défis logistiques, l'ENAFOR a relevé le défi en acheminant, dans un délai record, les équipements de forage dans leur totalité, ainsi que l'atelier de travail et la base-vie dotée de l'ensemble des équipements nécessaires, depuis Hassi Messaoud, située à plus de 2000 km, en vue de lancer les opérations de forage dans les délais fixés.

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Dans ce cadre, le responsable chargé du transport et de l'installation des équipements de forage, Abdelaziz Mahfoud, a indiqué dans une déclaration à l'APS que l'ENAFOR avait achevé les dernières retouches en prévision du lancement de l'opération de forage, qui sera réalisée jusqu'à une profondeur de 3.900 mètres.

Il a ajouté que l'ENAFOR dispose d'une grande expérience dans ce domaine et qu'elle avait déjà concrétisé des projets similaires dans le Sultanat d'Oman, tout en se préparant à en lancer d'autres, soulignant l'"importance majeure" de ce projet au vu des résultats productifs escomptés, compte tenu, a-t-il dit, "des indicateurs positifs dégagés par les études préliminaires".

Il a indiqué que l'entreprise procède, à travers ce projet, au transfert de son savoir-faire aux frères nigériens via "le transfert de technologie et la formation des cadres et des travailleurs du secteur des hydrocarbures dans ce pays frère".

Dans ce contexte, le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, avait souligné dans une précédente déclaration, l'importance du projet du gisement pétrolier de "Kafra", précisant que le groupe Sonatrach opère sur ce champ depuis un certain temps et y a obtenu des résultats "considérables et encourageants".

Pour sa part, le ministre du Pétrole de la République du Niger, Hamadou Tini, lors d'une précédente visite en Algérie, s'était félicité de cet important projet pétrolier qui traduit le niveau "inédit et stratégique" des relations entre son pays et l'Algérie, exprimant la gratitude du peuple nigérien quant à l'inauguration de plusieurs grands projets stratégiques ces derniers temps, à l'image du projet de la centrale électrique réalisée dans le cadre d'un don de l'Algérie en faveur du Niger, outre la mise en oeuvre des différentes clauses des accords conclus entre les deux pays, notamment ceux signés lors de la réunion de la grande commission mixte tenue à Niamey en mars dernier.