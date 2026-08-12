Algérie: Organisation de la plus grande opération nationale d'observation et de suivi de l'éclipse solaire partielle

ALGER — Le ministère de la Jeunesse organisera la plus grande opération nationale d'observation et de suivi de l'éclipse solaire partielle qui sera visible mercredi en Algérie, à travers la mobilisation des clubs d'astronomie et des associations spécialisées sur l'ensemble du territoire national, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Le ministère de la Jeunesse "assurera le suivi de ce phénomène astronomique à travers la mobilisation des clubs d'astronomie relevant des établissements de jeunesse, ainsi que des associations spécialisées partenaires du secteur, à travers plusieurs points d'observation dans différentes wilayas du pays".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "la stratégie du ministère visant à encourager et à développer les activités scientifiques au sein des établissements de jeunesse, dans le cadre du programme « Attractivité de l'établissement », afin de renforcer l'ouverture des établissements de jeunesse sur les sciences et les connaissances et à offrir aux jeunes et aux enfants des espaces de qualité leur permettant de s'impliquer dans différentes activités scientifiques et de découvrir et suivre les phénomènes astronomiques dans un cadre sain et sécurisé".

Dans ce cadre, "la ville de Ténès bénéficiera d'un programme central et principal d'observation au profit des jeunes et des membres des clubs d'astronomie des établissements de jeunesse, ainsi que la plage des Sables d'Or à Zéralda (Alger), où le taux d'occultation du disque solaire devrait atteindre près de 97 %".

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Dans le cadre de ce programme national, "des points d'observation et d'encadrement scientifique seront également répartis dans plusieurs wilayas du pays, avec la participation des clubs et des associations d'astronomie et de jeunesse partenaires du secteur, offrant ainsi aux enfants et aux jeunes l'opportunité de suivre cet événement cosmique et d'en découvrir les aspects scientifiques, dans une ambiance alliant connaissance, découverte et divertissement".

Afin d'assurer une "observation sécurisée du phénomène, le réseau des établissements de jeunesse veillera à garantir un encadrement spécialisé ainsi que les moyens nécessaires au suivi de l'éclipse, à travers la fourniture des orientations et recommandations scientifiques nécessaires", tout en insistant sur "la nécessité d'utiliser des moyens de protection oculaire appropriés afin d'éviter tout endommagement pouvant résulter de l'observation directe du soleil".

Les lieux réservés à l'observation de ce phénomène à travers le territoire national seront annoncés dans les prochaines heures, conclut le communiqué.