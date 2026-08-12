Algérie: Trois prévenus placés en détention provisoire et un autre sous contrôle judiciaire

ALGER — Le juge d'instruction près le tribunal de Mila a ordonné le placement en détention provisoire de trois prévenus dans une affaire de tentative de percuter des éléments de la Gendarmerie nationale et de dégradation volontaire d'un véhicule de service, ainsi que la mise sous contrôle judiciaire du quatrième prévenu, a indiqué mercredi un communiqué du parquet près le même tribunal.

"En application des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Mila, informe l'opinion publique qu'à la date du 29/07/2026, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une voiture de couleur noire, à bord duquel un conducteur tentait de percuter des éléments de la GN et de dégrader volontairement un véhicule de service, avant de prendre la fuite, le passager accompagnant le conducteur répondant aux initiales (K.M), ayant été arrêté ", précise le communiqué.

Dans le cadre de l'enquête ouverte dans cette affaire, "en date du 8 août 2026 à 05h15, le suspect principal répondant aux initiales (K.B.W), a été arrêté, ainsi que les dénommées (Ch.F) et (Z.Z) qui l'aidaient à se cacher et à prendre la fuite, tandis que le dénommé (B.A.M) demeure en état de fuite".

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Le 11 août 2026, "les parties à l'affaire ont été présentées devant le parquet de la République près le tribunal de Mila. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les faits reprochés au prévenu (K.B.W), à savoir les chefs d'inculpation suivants: tentative d'homicide volontaire, dégradation volontaire avec préméditation d'un matériel mobile appartenant à l'Etat et susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, ainsi que le délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émise par des agents habilités, de fuite afin d'échapper à sa responsabilité civile et pénale, après avoir causé l'accident, ainsi que d'outrage aux agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ".

"Le prévenu (K.M) a été poursuivi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui et de son intégrité physique. Les prévenus (Z.Z), (Ch.F) et (B.A.M) ont été poursuivis pour le délit de recel intentionnel d'un individu dont ils savent qu'il a commis un crime ou un délit et de l'avoir aidé à se cacher et à prendre la fuite, faits prévus et punis par les articles 15bis/30bis/149/180/254/262/290 et 407 bis, alinéa 3 du code pénal, ainsi que les articles 135/138 du code de la route".

Après la comparution des parties devant le juge d'instruction et leur audition lors de la première comparution, celui-ci a ordonné le placement en détention provisoire des prévenus (K.B.W), (Ch.F) et (Z.Z) et la mise du prévenu (K.M) sous contrôle judiciaire", conclut le communiqué.