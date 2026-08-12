Algérie: Ouverture au public de la 3e édition de l'exposition sur les dinosaures

ALGER — L'Etablissement public de wilaya chargé de la gestion et de la promotion de l'Oued El Harrach aménagé (ECOLOH) a ouvert au public la 3e édition de l'exposition sur les dinosaures "Algerrasic Land", au Parc de la rive ouest de l'embouchure de l'Oued El Harrach, indique, mardi, un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

"Ouverte lundi à l'initiative de l'Etablissement "ECOLOH", l'exposition a vu une affluence exceptionnelle de familles et d'enfants, venus découvrir ses différents espaces et parcours, qui proposent aux visiteurs une immersion dans l'univers des dinosaures et leur permettent de découvrir leurs différentes espèces et caractéristiques, à travers de grandes figurines de dinosaures, accompagnées de panneaux explicatifs, ainsi qu'un espace retraçant l'histoire de ces créatures et leur évolution au fil des âges", souligne le communiqué.

Cette 3e édition propose "un programme diversifié alliant apprentissage et divertissement, à travers l'organisation d'activités éducatives et ludiques destinées aux enfants, outre l'aménagement d'espaces de détente dans le parc".

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L'organisation de cette exposition intervient dans le cadre de "l'animation de la ville d'Alger durant la saison estivale, avec pour objectif de proposer des activités familiales, alliant loisirs et acquisition de connaissances, notamment durant l'été".