Algérie: Ouverture au public de la 3e édition de l'exposition sur les dinosaures

11 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Etablissement public de wilaya chargé de la gestion et de la promotion de l'Oued El Harrach aménagé (ECOLOH) a ouvert au public la 3e édition de l'exposition sur les dinosaures "Algerrasic Land", au Parc de la rive ouest de l'embouchure de l'Oued El Harrach, indique, mardi, un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

"Ouverte lundi à l'initiative de l'Etablissement "ECOLOH", l'exposition a vu une affluence exceptionnelle de familles et d'enfants, venus découvrir ses différents espaces et parcours, qui proposent aux visiteurs une immersion dans l'univers des dinosaures et leur permettent de découvrir leurs différentes espèces et caractéristiques, à travers de grandes figurines de dinosaures, accompagnées de panneaux explicatifs, ainsi qu'un espace retraçant l'histoire de ces créatures et leur évolution au fil des âges", souligne le communiqué.

Cette 3e édition propose "un programme diversifié alliant apprentissage et divertissement, à travers l'organisation d'activités éducatives et ludiques destinées aux enfants, outre l'aménagement d'espaces de détente dans le parc".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation de cette exposition intervient dans le cadre de "l'animation de la ville d'Alger durant la saison estivale, avec pour objectif de proposer des activités familiales, alliant loisirs et acquisition de connaissances, notamment durant l'été".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.