Sénégal: Soixantenaire de l'Ensept - L'intelligence artificielle et l'Industrie 4.0 au coeur des réflexions

L'intelligence artificielle (IA), l'Industrie 4.0 et la transformation numérique seront au coeur des réflexions prévues dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel (Ensept ), dont les activités ont été officiellement lancées mardi à Dakar.

Placée sous le thème « 60 ans de l'Ensept : un héritage d'excellence et d'innovation au service de la Formation professionnelle et technique », la célébration doit notamment permettre à l'établissement de réfléchir à l'adaptation de la formation professionnelle aux mutations technologiques et aux nouveaux besoins du marché du travail.

« Quelle Ensept voulons-nous pour les prochaines décennies ? », s'est interrogé son directeur, Pr Papa Birame Gningue, soulignant les défis liés à la révolution numérique, à l'intelligence artificielle, à l'Industrie 4.0, aux nouveaux métiers et aux enjeux environnementaux.

Selon lui, le soixantenaire constitue une occasion de s'interroger sur les moyens de renforcer la qualité de la formation des formateurs, de mieux articuler formation, recherche et innovation et d'exploiter les possibilités offertes par les technologies numériques et l'IA.

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Les festivités, prévues les 10, 11 et 12 décembre 2026, comprendront notamment un symposium scientifique, des panels consacrés à la Formation professionnelle et technique, à l'intelligence artificielle, à l'Industrie 4.0 et à la transformation numérique.

Une conférence inaugurale portera sur le thème : « Former le capital humain du Sénégal 2050 : quels défis pour la Formation professionnelle et technique ? ». Un forum des partenaires et des entreprises doit également favoriser le dialogue entre l'établissement et le monde socio-économique sur l'évolution des compétences et des métiers.

L'Ensept entend ainsi inscrire son soixantenaire dans les orientations du référentiel Sénégal 2050, qui accorde une place centrale au développement du capital humain. L'école veut notamment renforcer les liens entre formation, innovation, recherche et besoins de l'économie.

Créée en 1966 sous le nom d'École normale d'enseignement technique masculin (Enetm), l'institution a progressivement adapté ses formations aux mutations technologiques. Elle intervient aujourd'hui dans la formation pédagogique des enseignants et formateurs, mais également dans la formation de cadres moyens et supérieurs destinés aux secteurs industriels et des services.