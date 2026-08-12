Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit Ellen Johnson Sirleaf à Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi, l'ancienne présidente du Liberia et lauréate du prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf.

Les échanges ont notamment porté sur le forum de haut niveau sur le leadership féminin, qui s'ouvre ce mercredi à Dakar, à l'initiative du Centre Ellen Johnson Sirleaf.

Cette rencontre internationale sera consacrée aux enjeux liés au développement de l'Afrique et à la promotion du leadership féminin. Elle réunira plusieurs acteurs autour d'une réflexion sur le rôle des femmes dans la transformation et le développement du continent.