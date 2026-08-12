Sénégal: DundLand - Une plateforme sénégalaise qui mise sur le bien-être au travail (5/5)

Créée en 2022 par Nafissatou Dia, DundLand est une plateforme dédiée au bien-être en entreprise. À travers des outils numériques propulsés par l'intelligence artificielle, elle ambitionne d'aider les organisations à mieux écouter leurs collaborateurs, à améliorer leur qualité de vie au travail et à renforcer leur performance.

L'idée est née d'un déclic personnel et professionnel vécu par sa fondatrice en 2021. Après plusieurs années sans congés, Nafissatou Dia dit avoir pris conscience de l'importance du bien-être et de l'épanouissement personnel. Cette expérience l'a conduite à développer un projet centré sur l'accompagnement des entreprises dans la gestion du capital humain.

Le nom « DundLand » est inspiré du mot wolof « dund », qui signifie vie, associé au terme anglais « land », terre. L'expression renvoie ainsi à « la terre où il fait bon vivre ». La plateforme propose des services de Chief Happiness Management, une approche visant à améliorer la qualité de vie des salariés au travail.

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Selon Nafissatou Dia, les attentes des travailleurs ont évolué. Au-delà du salaire, les employés recherchent désormais du sens, des opportunités de développement personnel et un environnement favorable à leur épanouissement. DundLand se positionne ainsi comme un outil permettant aux entreprises de concilier performance et bien-être, tout en préservant la santé mentale et physique de leurs collaborateurs.

Approche adaptée aux réalités africaines

Si le concept est largement développé en Europe et en Amérique du Nord, DundLand revendique une approche ancrée dans les réalités africaines. Nafissatou Dia souligne notamment les multiples responsabilités assumées par les femmes, à la fois dans leur vie professionnelle et familiale.

Les femmes occupant des postes à responsabilité restent souvent sollicitées dans leur rôle d'épouse, de mère ou encore auprès de leur belle-famille. Cette double charge peut générer une fatigue importante et affecter leur bien-être. La plateforme intègre ainsi ces spécificités afin de proposer des solutions adaptées aux réalités locales.

Une plateforme basée sur l'intelligence artificielle

Lancée officiellement en février, la plateforme numérique de DundLand permet aux entreprises de mesurer en continu le climat social interne. Plusieurs fonctionnalités sont proposées, notamment des sondages anonymes, une boîte à idées, un mur de bienveillance ainsi que des défis destinés à renforcer la cohésion d'équipe.

Chaque jour, les collaborateurs peuvent également renseigner leur état d'esprit à travers un « mood board ». Ils indiquent ainsi s'ils se sentent motivés, fatigués, irrités, déçus ou encore préoccupés. Ces informations sont ensuite analysées par l'intelligence artificielle, qui produit des recommandations destinées aux managers.

Les entreprises peuvent consulter des tableaux de bord et effectuer des extractions de données hebdomadaires ou mensuelles afin d'identifier les difficultés rencontrées par leurs équipes et de mettre en place des actions correctives.

Mesurer le bien-être sous plusieurs dimensions

La plateforme évalue aussi bien le bien-être mental que physique des salariés. Les enquêtes permettent notamment de mesurer leur niveau de satisfaction, leur motivation, leur perception du sens de leur travail ou encore la qualité des relations professionnelles.

Les conflits internes, souvent à l'origine d'un climat peu favorable à la performance, figurent également parmi les éléments analysés. L'objectif est de comprendre les facteurs pouvant affecter l'engagement des collaborateurs et de proposer des solutions adaptées.

Cinq entreprises déjà engagées dans la phase pilote

À ce jour, cinq entreprises participent à la phase pilote du projet. Cette étape permet de tester l'expérience utilisateur et d'évaluer l'efficacité des différents outils proposés avant la généralisation du système d'abonnement.

Pour garantir la liberté d'expression des salariés, DundLand met l'accent sur l'anonymat des réponses. Les données nominatives ne sont pas accessibles aux entreprises clientes. Seule l'équipe de DunduLand peut accéder aux informations collectées, tandis que les résultats transmis aux employeurs sont présentés de manière agrégée.

La plateforme est actuellement disponible en français et en anglais.

Les DundLand Awards pour valoriser les bonnes pratiques

Au-delà de l'accompagnement des entreprises, DundLand organise également les DundLand Awards. Cette initiative vise à récompenser les structures qui se distinguent par leurs performances en matière de bien-être au travail.

Pour prétendre au podium, une entreprise doit atteindre un taux de satisfaction d'au moins 65 % auprès de ses collaborateurs. Les lauréats sont ensuite distingués par secteur d'activité et selon différents indicateurs.

Des distinctions spécifiques, comme les badges « Women Friendly » et « Parent Friendly », récompensent les entreprises mettant en place des mesures favorables aux parents et aux femmes. Parmi les initiatives valorisées figurent l'allongement des congés de maternité, les congés de paternité, les salles d'allaitement, les crèches d'entreprise ou encore les horaires aménagés.

À terme, Nafissatou Dia souhaite faire de DundLand une référence au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine en matière de bien-être au travail. Son ambition est de contribuer à faire évoluer les pratiques managériales en démontrant que l'investissement dans le capital humain constitue un levier essentiel de performance durable pour les entreprises.