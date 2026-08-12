Sénégal: Prévenir l'épuisement professionnel - La méthode Break Time & Co (4/5)

Coumba Ba Vasconserve est la fondatrice de Break Time & Co, la première agence dakaroise spécialisée dans la Qualité de Vie au Travail (QVT), la gestion du stress et le bien-être en entreprise. Elle propose des programmes immersifs et des interventions directes en entreprise pour restaurer l'engagement, la performance des équipes et prévenir l'épuisement professionnel.

Celle qui a décidé de dédier sa vie au bien-être en milieu professionnel s'est lancée après une fâcheuse expérience. Elle se souvient d'une collègue avec qui elle partageait presque tout au quotidien : les déjeuners, les discussions, les éclats de rire. Elles se connaissaient bien, du moins le croyait-elle.

Pourtant, sans s'en rendre compte, elle voyait son amie changer peu à peu. Cette dernière arrivait de plus en plus tard au bureau, mangeait à peine, souriait moins, annulait les activités qu'elle aimait. Elle était toujours là physiquement, mais semblait s'effacer progressivement. À l'époque, elle ne comprenait pas encore ce que ces signes révélaient. Aujourd'hui, elle sait qu'il s'agissait d'un burn-out.

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Puis, un matin, la chaise de sa collègue est restée vide. Elle n'est plus revenue. Cet événement a marqué un tournant décisif dans la vie de Coumba. « À partir de ce moment, j'ai choisi de me rapprocher davantage des salariés, de travailler au plus près de l'humain en intégrant un service dédié à la qualité de vie au travail », explique la jeune femme, les souvenirs encore frais.

Faire du bien-être au travail une mission

« C'est dans cette nouvelle mission que j'ai réellement découvert ce que traversent les équipes : les douleurs silencieuses, les difficultés cachées, les souffrances que beaucoup endurent sans rien dire. De cette prise de conscience est née Break Time & Co, avec les premières séances en 2022 », narre-t-elle avec une fierté à peine voilée. Pour la fondatrice, Break Time, c'est le temps d'une pause. Ce moment précieux où on s'arrête pour mieux repartir.

Depuis sa création, l'agence accompagne les entreprises à travers une méthode bien huilée. « Quand on arrive dans une entreprise, on commence par s'asseoir avec les équipes qui sont déjà là. Les responsables Qualité de Vie au Travail (QVT), les services RH, la médecine du travail, les référents bien-être. Ces personnes-là, elles ont quelque chose de précieux : elles connaissent leurs salariés. Elles ont la température. Elles savent ce qui se dit et ce qui ne se dit pas », explique Coumba Ba Vasconserve. Car, poursuit-elle, un commercial qui passe ses journées au téléphone n'a pas les mêmes tensions qu'un ingénieur sur écran ou qu'un agent de terrain.

Approche innovante

La prestation phare de Break Time & Co est le massage assis professionnel, présenté par sa fondatrice Coumba Ba comme « une innovation centrale au service de la prévention en entreprise ». Il s'agit d'un protocole élaboré avec un kinésithérapeute et déployé directement sur les lieux de travail. Les praticiennes se déplacent avec une chaise ergonomique pour des séances de 15 à 20 minutes, réalisées au bureau.

« Ce n'est pas du confort. C'est de la prévention », insiste Coumba Ba, qui place la santé des salariés au coeur de son approche.

Ce dispositif cible les troubles musculosquelettiques (TMS), première maladie professionnelle en entreprise. Dos, nuque, épaules et poignets sont particulièrement concernés par ces douleurs silencieuses qui s'installent progressivement. « Les TMS épuisent et finissent parfois par immobiliser. Notre rôle, c'est d'intervenir avant que la douleur ne devienne une panne », explique la fondatrice.

L'offre est également complétée par des ateliers de gestion du stress, du coaching mental et des interventions d'experts partenaires. Pour Coumba Ba, « soulager le corps sans prendre en compte le mental, c'est ne faire que la moitié du travail ».

Un volet nutrition vient enrichir le dispositif, intégrant la phytothérapie et les savoirs locaux. « Nous avons en Afrique une richesse incroyable avec nos plantes, utilisées depuis des générations pour soulager et rééquilibrer », souligne-t-elle, tout en précisant que les tarifs de ces prestations sont définis selon plusieurs critères, notamment la taille de l'entreprise, le nombre de salariés concernés, la fréquence des interventions et les services choisis. « Nous ne cherchons pas à importer un modèle occidental, mais à construire une solution adaptée à notre réalité », conclut Coumba Ba.