Congo-Brazzaville: Gfac - Le département de la Cuvette encourage ses producteurs

Accompagnée des députés et sénateurs du département, la préfète de la Cuvette, Emma Henriette Berthe Bassinga Nganzali, a encouragé, le 11 août, leurs agriculteurs qui participent à la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac).

Le septième jour de la Gfac a été consacré, dans sa partie technique, à la présentation des opportunités d'investissement dans le secteur agricole du département de la Cuvette. Ainsi, la délégation des parlementaires issus des différents districts de ce département a suivi, aux côtés de la préfète, l'exposé développé par un panel dirigé par leurs directeurs départementaux de l'agriculture et l'élevage.

Les principaux orateurs ont assuré à l'assistance que le département de la Cuvette regorge d'énormes opportunités et est propice à l'élevage bovin et porcin. A titre d'exemple, ils ont cité la bergerie d'Oyo qui dispose du plus grand abattoir du pays et peut-être de l'Afrique centrale. En termes de difficultés, les deux directeurs départementaux ont évoqué le difficile accès aux aliments de bétail et aux crédits bancaires.

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Il y a également le déficit des vétérinaires dont la majorité provient du secteur privé. Pendant les échanges, certains intervenants ont souligné le manque de financement qui est un problème national, suggérant la création d'une banque agricole.

Après les discours, les autorités de la Cuvette sont descendues sur le terrain, notamment au niveau du stand qui expose les différents produits de leur terroir. Une occasion pour Emma Henriette Berthe Bassinga Nganzali de saluer les efforts du gouvernement pour l'organisation de la deuxième foire de l'agriculture au site de Bambou-Mingali.

« Aujourd'hui, nous sommes accompagnés des parlementaires de la Cuvette qui ont tenu venir vivre la réalité sur le terrain et nous sommes très heureux de constater que les choses vont bon train, que le stand de la Cuvette est bel et bien ouvert et les produits sont exposés. Nous constatons la présence des exposants et des gens qui sont en train d'acheter. Nous sommes venus soutenir nos exposants », a expliqué la préfète.

Pour encourager les agriculteurs du département à produire plus, les autorités de la Cuvette ont acheté quelques uns de leurs produits. Placée sur le thème «Nour rir la nation et honorer la patrie », la deuxième édition de la Gfac est une véritable vitrine pour les agriculteurs. Selon Emma Henriette Berthe Bassinga Nganzali, nourrir la nation, c'est faire en sorte que le pays puisse être en mesure de sécuriser sa population en matière alimentaire. De ce fait, il faut produire plus pour consommer congolais. Honorer la patrie, c'est, a-t-elle poursuivi, faire honneur pour que l'on sache qu'il y a aussi des "made in Congo" à l'étranger. Le but ultime étant d'exporter les produits congolais à l'étranger.

Quant aux opportunités du département, elle estime que cela ne sert plus à démontrer, au regard de la présence des zones agricoles protégées dont celle de Ngoko qui est un modèle dans la production du maïs. Son rendement cette année est d'environ 422 tonnes destinées à desservir le pays. « Nous avons le district d'Oyo avec l'élevage des bovins, car nous connaissons tous le Bon boeuf et cette grande entreprise qui vaut la peine d'être visitée. Nous avons des abattoirs et des bovins qui ne sont peut-être pas en grande quantité. Mais, je crois que les éleveurs devraient faire un effort pour pouvoir produire plus et que les directeurs départementaux, en tant que conseillers en la matière, devraient booster la population à beaucoup produire afin que nous soyons en mesure d'apporter notre contribution au niveau de la nation », a souhaité la préfète.