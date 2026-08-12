Maroc: Festival Iminig 2026 - Quand l'émigration cesse d'être une absence et devient un patrimoine

Pendant un siècle, le Souss a envoyé ses enfants vers l'Europe. Aujourd'hui, leurs enfants reviennent avec des questions sur leurs origines, leur langue et leur identité. Le Festival Iminig tente de transformer cette histoire migratoire en mémoire collective, loin de la nostalgie et du folklore.

Pendant longtemps, l'émigration a été racontée à travers ce qu'elle rapportait : les transferts d'argent, les maisons construites au village, les voitures immatriculées à l'étranger, les retours estivaux. Beaucoup moins à travers ce qu'elle a laissé derrière elle : des familles séparées, des villages transformés, des langues transmises ou perdues, des identités recomposées et une mémoire qui se transmet difficilement d'une génération à l'autre.C'est précisément cette autre histoire que le Festival Iminig entend mettre en lumière.

Dans une région comme le Souss, l'émigration n'est pas un épisode périphérique de l'histoire locale. Elle en constitue l'une des grandes matrices sociales. Depuis plusieurs décennies, des hommes et des femmes ont quitté leurs villages pour rejoindre les bassins industriels et urbains d'Europe. Ils ont travaillé, construit, envoyé de l'argent, fondé des familles et contribué, à distance, à transformer leurs territoires d'origine. Mais une question demeure : que reste-t-il de cette histoire lorsque disparaissent ceux qui l'ont vécue ?

Une mémoire menacée d'effacement

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La deuxième ou troisième génération de Marocains nés en Europe n'entretient pas nécessairement le même rapport au village, à la langue ou aux récits familiaux que ses parents.

Pour certains, le Maroc est un lieu de vacances. Pour d'autres, il est une seconde maison. Pour beaucoup, il représente surtout une histoire familiale qu'ils cherchent à comprendre.

Cette évolution oblige à repenser la transmission. La mémoire migratoire ne peut plus reposer uniquement sur les récits des grands-parents ou sur les retrouvailles estivales. Elle doit trouver de nouveaux espaces d'expression : festivals, archives, témoignages, musique, littérature, photographie, cinéma, recherche scientifique et initiatives locales.

C'est ici que la culture peut jouer un rôle que les politiques migratoires ne peuvent pas remplir : celui de donner un visage, une voix et une profondeur humaine à l'histoire de l'émigration.

Ne pas transformer l'émigration en folklore

Mais le pari comporte un risque : celui de transformer la mémoire migratoire en simple produit culturel. Célébrer les chants, les costumes, les danses et les retrouvailles ne suffit pas. Une véritable politique de mémoire doit aussi accepter de parler des réalités moins confortables : les sacrifices des premières générations, les discriminations rencontrées en Europe, les séparations familiales, les difficultés d'intégration, les conflits identitaires et les transformations profondes provoquées par l'émigration.

La mémoire n'a de sens que si elle accepte la complexité.

C'est pourquoi un festival consacré à l'émigration peut être beaucoup plus qu'une succession de spectacles. Il peut devenir un lieu où une société regarde son propre passé et interroge ce qu'elle veut transmettre à ses enfants.

L'amazighité au coeur de la transmission

Dans le cas du Souss, cette question prend une dimension particulière avec la langue et la culture amazighes.

Pour une partie des nouvelles générations de MRE, l'amazigh peut devenir un marqueur identitaire, mais aussi un territoire à redécouvrir.

Or, une langue qui n'est plus parlée quotidiennement dans certaines familles peut progressivement devenir une langue de mémoire.

Les ateliers linguistiques, les rencontres culturelles et les expressions artistiques prennent alors une importance particulière. Ils permettent de transformer une identité parfois héritée passivement en identité comprise, assumée et réappropriée.

La transmission ne consiste donc pas simplement à conserver le passé. Elle consiste à permettre aux nouvelles générations de lui donner un sens contemporain.

De l'émigration à l'héritage

Le véritable enjeu d'Iminig est peut-être là. Après un siècle d'émigration, le moment est venu de considérer celle-ci non seulement comme un phénomène économique ou démographique, mais comme un patrimoine social.

Les migrants ont laissé des traces dans les territoires qu'ils ont quittés. Mais ils ont également transformé les territoires dans lesquels ils se sont installés. Ils ont créé des ponts, des réseaux, des associations, des familles transnationales et des circulations culturelles.

Le village d'origine et la ville européenne ne sont plus deux mondes séparés. Ils appartiennent désormais à une même géographie familiale et affective. L'émigration a donc produit un espace nouveau : un espace transnational de mémoire.

Faire de la mémoire un projet d'avenir

Iminig intervient dans cet espace fragile où se rencontrent la mémoire des anciens, l'expérience des générations intermédiaires et les interrogations des jeunes.

Son défi est de faire de cette mémoire autre chose qu'un regard tourné vers le passé. Car transmettre l'histoire migratoire ne signifie pas demander aux jeunes de reproduire l'identité de leurs parents. Il s'agit plutôt de leur donner les moyens de comprendre d'où ils viennent pour mieux décider de ce qu'ils veulent devenir.

C'est en cela que la mémoire migratoire peut devenir un patrimoine vivant. Un patrimoine qui ne se contente pas de conserver. Un patrimoine qui questionne. Un patrimoine qui relie. Un patrimoine qui permet de comprendre que derrière chaque départ se trouve une histoire, derrière chaque retour une mémoire, et derrière chaque génération une nouvelle manière d'habiter son identité.

Après cent ans d'émigration, le Souss n'a donc pas seulement une histoire de départs à raconter.

Il a une mémoire à transmettre.