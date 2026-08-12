Sénégal: 82 % Woodside / 18 % Petrosen - Le mirage des chiffres

Au-delà des affichages politiques et des pourcentages bruts, le premier projet pétrolier du Sénégal obéit à une cascade de paiements d'une grande complexité. Entre récupération accélérée des coûts par l'opérateur, fiscalité complexe et double étau de l'endettement de la compagnie nationale PETROSEN, quel est le véritable gain pour l'État ? Analyse dollar par dollar du fonctionnement réel de Sangomar, au moment où se dessinent les contours stratégiques de la Phase 2.

82 % pour Woodside. 18 % pour PETROSEN. Dit comme cela, le partage de Sangomar paraît simple. Il ne l'est pas.

Cette présentation, souvent reprise pour résumer la structure du projet, ne permet pas à elle seule de comprendre combien revient réellement au Sénégal lorsqu'un baril de pétrole est produit et vendu. Car dans un contrat de partage de production, la question n'est pas simplement « Qui possède combien ? », mais « Que se passe-t-il entre le moment où le baril est produit et celui où la rente pétrolière est effectivement distribuée ? »

C'est précisément là que se trouve l'essentiel de la mécanique économique de Sangomar.

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Prenons un exemple théorique et simplifié, sans lien avec les volumes réels du projet (Sangomar produit environ 100 000 barils par jour) : sur une base de 100 barils produits et vendus à 75 dollars/baril, le projet génère 7 500 dollars de recettes brutes. La tentation serait de calculer immédiatement 82 % pour Woodside, 18 % pour PETROSEN. Ce serait une erreur.

Le contrat de partage de production introduit plusieurs étapes avant d'arriver à la répartition effective de la rente. La première est fondamentale : la récupération des coûts.

Les coûts d'abord

Le mécanisme de Sangomar prévoit un plafond de récupération des coûts fixé à 75 % des revenus de production. Dans notre exemple théorique (7 500 dollars x 75 % = 5 625 dollars), cela signifie qu'un montant pouvant aller jusqu'à 5 625 dollars peut être affecté à la récupération des coûts admissibles du projet. Ces coûts ne constituent pas un bénéfice, mais correspondent aux dépenses que le contrat autorise à récupérer : développement, opérations et autres dépenses éligibles selon les règles contractuelles. C'est une distinction fondamentale.

Autrement dit, les 5 625 dollars ne sont pas « les 75 % de Woodside ». Ils correspondent à un mécanisme de récupération des coûts, avancés par le contractant puis remboursés sur la production (c'est précisément pour cette raison que le simple ratio 82/18 peut être trompeur lorsqu'on cherche à mesurer la rente réellement captée).

Le Profit Oil

Une fois les coûts récupérables (cost oil) déduits, ce qui reste constitue, schématiquement, le Profit Oil. Dans notre exemple (7 500 - 5 625 = 1 875 dollars), c'est à partir de cette somme que commence véritablement le partage de la rente. Et là encore, il ne s'agit pas simplement d'appliquer le ratio 82/18.

Le partage du Profit Oil évolue en fonction du niveau de production journalière, selon un barème par tranches : jusqu'à 50 000 barils par jour, la part gouvernementale du Profit Oil est de 15 % ; entre 50 000 et 100 000 barils par jour, elle atteint 20 % ; entre 100 000 et 150 000 barils par jour, elle atteint 25 %.

Cette progressivité est essentielle : elle signifie que plus la production augmente, plus la part gouvernementale du Profit Oil peut elle aussi augmenter. C'est précisément ce qui donne à Sangomar une importance particulière.

La production supplémentaire

Dans un contexte où Sangomar passe à une production située dans une tranche supérieure, le gain pour le Sénégal ne vient pas uniquement du nombre supplémentaire de barils produits. Il peut également provenir de l'amélioration du mécanisme de partage du Profit Oil. C'est un point essentiel.

Une phase d'extension de la production ne signifie donc pas seulement « plus de pétrole », mais aussi plus de Profit Oil, plus de fiscalité et potentiellement une part gouvernementale plus importante. C'est pourquoi le niveau de production constitue un élément stratégique du contrat.

Valeur brute contre, valeur nette

C'est ici qu'il faut introduire les 18 % de participation que PETROSEN détient dans la zone d'exploitation de Sangomar (un projet de 5,2 milliards de dollars), contre 82 % pour Woodside. Mais cette participation doit être comprise correctement (et elle fait précisément débat au Sénégal).

PETROSEN est passée de 10 % à 18 % dans la zone d'exploitation Sangomar en 2020, lors de l'exercice de son back-in right.

Un petit rappel à ce niveau pour mieux comprendre.

Quand on n'a pas les moyens

Durant les phases d'exploration et d'évaluation, la Société Nationale des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) détenait une participation initiale de 10 %. Ces parts étaient entièrement "portées" par ses partenaires internationaux, notamment l'opérateur Woodside Energy. PETROSEN n'avait donc pas à avancer de capital pour financer les forages d'exploration, par ailleurs très risqués sur le plan géologique.

Début 2020, le projet franchit une étape décisive : la Décision Finale d'Investissement (FID) est signée et l'autorisation d'exploitation exclusive est accordée. C'est l'événement déclencheur contractuel.

Le Code pétrolier sénégalais et le Contrat de Partage de Production (CRPP) prévoyaient une clause de back-in right. Contrairement à une idée reçue, ce droit n'attend pas que l'opérateur privé ait entièrement récupéré ses coûts pour s'activer. Il s'exerce dès la déclaration de commercialisation du gisement. C'est un droit d'option qui permet à PETROSEN de « monter en puissance » dans le projet au moment précis où le risque géologique disparaît et où commence la phase de développement industriel.

Cette clause est un outil de souveraineté économique. Elle permet au Sénégal de ne pas prendre de risque financier au début (quand on ne sait pas encore s'il y a du pétrole), puis de s'octroyer une part plus importante des bénéfices futurs dès que la rentabilité commerciale est confirmée.

PETROSEN a choisi d'activer cette option dès janvier 2020 pour acquérir 8 % de parts supplémentaires, faisant grimper sa participation globale à 18 % dans la zone d'exploitation. En exerçant ce back-in right, PETROSEN a basculé du statut d'observateur passif à celui de partenaire actif et co-investisseur, engagé à assumer sa quote-part des 5,2 milliards de dollars d'investissements requis pour le développement du champ.

Or, cette augmentation n'a pas été financée par des fonds propres.

Selon le rapport de validation ITIE 2026, PETROSEN a signé un accord de prêt avec Woodside afin de répondre aux appels de fonds découlant de sa participation. Cet accord voisin d'un intérêt porté (carried interest), était en fait, juridiquement et financièrement, un prêt commercial d'actionnaire. La nuance est subtile, mais capitale sur le plan du risque financier et de la propriété.

Dans les deux cas, PETROSEN n'avance pas d'argent au moment de la phase de développement de Sangomar. Les appels de fonds sont payés par l'opérateur, et le "remboursement" se fait sur les ventes de pétrole issues de la production future. Toutefois, le mécanisme du carried interest traditionnel est une avance gratuite, alors que le montage retenu ici est un véritable crédit d'affaires productif d'intérêts.

C'est le principe du pay-on-production qui intègre un remboursement (principal + intérêts) prélevé sur les revenus pétroliers une fois la production démarrée. En d'autres termes, pour financer ses 8 % additionnels issus de son back-in right, PETROSEN a contracté un prêt d'environ 450 millions de dollars (environ 271 milliards FCFA) auprès de Woodside. Ce crédit n'est pas gratuit : il est adossé à un taux d'intérêt annuel de 6,5 % (avec des prolongations contractuelles jusqu'au remboursement intégral).

Avec ce prêt, PETROSEN devient un véritable débiteur. Si la production de pétrole de Sangomar s'était avérée insuffisante pour couvrir la dette ou si un accident majeur avait stoppé le projet, la créance de Woodside serait restée due par la société nationale.

Conséquence directe : les 18 % de PETROSEN ne représentent pas une valeur nette de 18 % pour le Sénégal. Une fraction de cette part sert à rembourser Woodside. Tant que ces prêts ne sont pas intégralement remboursés, le Sénégal ne perçoit pas 18 % de la valeur du pétrole. Il perçoit 18 % moins le service de la dette contractée auprès de son propre partenaire commercial.

En clair, chaque fois qu'une cargaison de pétrole revenant aux 18 % de PETROSEN est vendue, Woodside retient prioritairement les sommes nécessaires pour rembourser les tranches du prêt et les 6,5 % d'intérêts annuels. Le Trésor public sénégalais ne touchera de dividendes directs de PETROSEN au titre de ces 18 % que lorsque cette dette sera totalement éteinte, ou si le flux de revenus dépasse le plafond annuel de remboursement fixé avec l'opérateur. La durée de remboursement de la dette de PETROSEN liée à sa montée au capital dans le projet Sangomar s'étendra au moins jusqu'en 2032.

PETROSEN sur deux fronts

En réalité, la situation financière de la compagnie nationale est prise dans un double étau. Parallèlement à la dette envers Woodside (le prêt d'actionnaire lié au back-in right, amorti directement sur la production), PETROSEN s'est lourdement endettée auprès des banques commerciales pour financer ses autres obligations et projets de développement.

Selon les données financières du secteur, la compagnie a contracté un pool bancaire d'environ 165 milliards FCFA (environ 250 millions d'euros) auprès d'un consortium de créanciers (comprenant notamment le Crédit du Sénégal, la BSIC et Citi Bank). C'est ce volet spécifique qui s'est retrouvé au coeur d'une vive controverse financière en raison de sa structure de remboursement : le mécanisme du balloon payment (versement ballon).

Cette modalité se caractérise par des mensualités réduites au strict minimum pendant la durée du prêt, suivies du paiement d'une somme finale colossale (le "ballon"), exigible en une seule fois à l'échéance du contrat.

Dans le plan de financement initial établi en 2023, ce montage prévoyait que le remboursement du capital final n'intervienne qu'en 2032. L'hypothèse économique du gouvernement reposait sur un calendrier linéaire : entre le démarrage de la production (2024) et l'échéance du prêt (2032), le Sénégal accumulerait suffisamment de recettes pétrolières nettes pour solder ce montant sans difficulté.

Sauf que le danger inhérent au balloon payment réside dans son extrême rigidité si l'environnement macroéconomique se dégrade ou si les créanciers modifient les règles en cours de route. C'est précisément le scénario auquel fait face PETROSEN, le consortium de banques ayant exigé un remboursement anticipé de certaines échéances bien avant la date théorique de 2032.

Pour la société nationale, cela crée un choc de liquidités immédiat et violent pour deux raisons : la priorité absolue au Cost Oil : Bien que le pétrole de Sangomar coule à flot, les premiers flux de trésorerie servent contractuellement et prioritairement à rembourser l'opérateur Woodside (les coûts pétroliers ou Cost Oil).

Les bénéfices nets distribuables se font donc attendre ; l'effet d'étranglement : l'obligation de mobiliser une somme massive à court terme pour satisfaire les banques assèche la trésorerie résiduelle de PETROSEN. Cet argent, initialement destiné à être réinvesti dans d'autres blocs d'exploration ou à être versé sous forme de dividendes au Trésor public, est entièrement capté par le service de la dette bancaire.

La fiscalité

Après le mécanisme de partage, intervient également la fiscalité, qui constitue un levier majeur de captation de la valeur pour l'État. Toutefois, il convient d'éviter un piège analytique courant : ces impôts ne s'appliquent pas directement sur le baril de Profit Oil brut, mais sur le bénéfice net comptable déterminé en fin d'exercice fiscal pour chaque entité.

Le régime fiscal du CRPP de Sangomar prévoit un impôt sur les sociétés (IS) au taux de 30 %. Pour l'opérateur étranger, l'assiette imposable est calculée en déduisant ses charges réelles et amortissements de sa valorisation globale (combinant sa part de Profit Oil et les volumes de Cost Oil effectivement perçus pour rembourser ses investissements). S'y ajoute une « branch profit tax » de 10 %, appliquée automatiquement aux bénéfices nets après IS. Il s'agit du prélèvement de droit commun sénégalais sur les revenus de succursale, équivalent à la retenue à la source sur les dividendes.

Même si leur calcul s'effectue au niveau des états financiers annuels des compagnies et non baril par baril, il faut intégrer ces prélèvements à la participation de PETROSEN et à la part gouvernementale du Profit Oil lorsqu'on cherche à apprécier l'ensemble des revenus revenant au Sénégal.

Autrement dit, le Sénégal ne se rémunère pas par un seul canal. Il dispose de plusieurs voies de captation de la valeur : participation de PETROSEN, part gouvernementale du Profit Oil, fiscalité (IS et Branch Profit Tax), et autres paiements et prélèvements applicables dès la source, tels que les redevances sur la valeur de la production brute, les loyers superficiaires et les droits fixes.

D'où la question : « Woodside possède 82 %, combien reste-t-il réellement au Sénégal ? »

Le véritable indicateur

Il ne s'agit pas simplement de mesurer la participation théorique de l'État, mais d'évaluer l'ensemble des revenus économiques réellement captés par le gouvernement à travers les mécanismes de partage de production, la fiscalité directe, les participations publiques et les divers prélèvements prévus par le cadre contractuel. C'est ce chiffre global que l'industrie désigne sous le terme de Government Take. Il permet enfin de répondre à la question essentielle : « Sur chaque dollar de richesse généré par le projet, combien revient concrètement au pays producteur ? ».

Mais dans le cas d'espèce, ce concept doit impérativement être affiné. Se contenter du Government Take brut (qui additionne mécaniquement la part étatique du Profit Oil, l'impôt sur les sociétés, la Branch Profit Tax et les 18 % nominaux de PETROSEN) revient à présenter une image déformée de la réalité financière. Pour obtenir une boussole économique fiable, il faut calculer un Government Take net.

Cette approche nette exige de soustraire du total brut l'intégralité des charges financières qui pèsent sur la société nationale : le service de la dette envers Woodside (capital et intérêts à 6,5 %), les remboursements anticipés exigés par le consortium bancaire pour le balloon payment, ainsi que les éventuels coûts de rétrocession de la dette publique. C'est uniquement après cette soustraction que l'on découvre ce que le Sénégal encaisse réellement, dollar par dollar, sur chaque baril extrait.

L'angle mort de la transparence

Cette distinction entre le brut et le net constitue précisément la grande lacune informationnelle du débat actuel. Ni le ministère de l'Énergie, ni Woodside, ni PETROSEN ne communiquent sur ce Government Take net. Le rapport de validation ITIE 2026 ne s'y est pas trompé : il recommande explicitement que PETROSEN « ventile les remboursements des emprunts par créditeur dans ses états financiers » et que « le calendrier de remboursement pour les prêts de Woodside soit divulgué, afin que le public puisse comparer ces accords avec des accords de prêt conventionnels ».

Sans ces données, le grand public et les analystes en sont réduits aux conjectures. À titre d'ordre de grandeur macroéconomique, une étude indépendante de la FERDI estime que l'État sénégalais devrait tirer de Sangomar, sur les vingt années d'exploitation prévues, entre 11,1 et 17,9 milliards de dollars de recettes, pour une rente pétrolière totale du projet, estimée entre 25,7 et 38,3 milliards de dollars selon les scénarios de prix.

Ces chiffres agrégés démontrent que le modèle contractuel sénégalais est intrinsèquement robuste. Toutefois, pour que ces projections soient rigoureuses, elles doivent intégrer l'impact réel et actualisé du double étau de l'endettement de PETROSEN. C'est sur ce terrain de la clarté des chiffres nets, et non sur des querelles de pourcentages bruts, que le débat national sur la souveraineté pétrolière doit désormais se déplacer.

Le piège de la récupération des coûts

Il existe toutefois un élément qu'il ne faut surtout pas négliger.

Plus les investissements futurs sont importants, plus la question des coûts récupérables devient déterminante. Dans un mécanisme de Production Sharing Contract (contrat de partage de production), les dépenses admissibles peuvent être récupérées avant que l'intégralité de la rente ne soit partagée comme Profit Oil. Cela signifie qu'un nouveau développement peut générer énormément de valeur tout en nécessitant, au départ, des investissements considérables.

Pour le Sénégal, la question n'est donc pas seulement « Combien de barils supplémentaires Sangomar 2 va-t-il produire ? », mais aussi « Combien coûtera cette production supplémentaire et à quelle vitesse ces coûts seront-ils récupérés ? ». C'est une question fondamentale.

À cela s'ajoute désormais une question tout aussi stratégique : qui financera la participation de PETROSEN dans cette Phase 2 ?

Si PETROSEN réplique le modèle de la Phase 1 en contractant un nouveau carried interest auprès de Woodside pour la Phase 2, le Sénégal reproduira la même structure de dépendance financière envers son opérateur. Si, à l'inverse, il exige une participation de PETROSEN financée indépendamment (par des fonds propres, des financements bancaires extérieurs, ou des ressources budgétaires), il réduira la dépendance envers Woodside, mais à un coût financier que le pays, lourdement endetté, peine à supporter.

C'est là que PETROSEN doit jouer pleinement son rôle

La participation de PETROSEN donne au Sénégal un intérêt direct dans l'économie du projet. Mais elle implique également que l'entreprise nationale doit être capable de comprendre, contrôler et auditer la mécanique économique du contrat (y compris ses propres dettes). La capacité de PETROSEN à maîtriser les données techniques, financières et contractuelles du projet, et à rendre publiques les modalités exactes de ses emprunts, devient un enjeu de souveraineté économique.

Les coûts pétroliers ne sont pas une abstraction. Ils déterminent directement la vitesse à laquelle le projet passe d'une phase de récupération des investissements à une phase de génération de rente. Et la structure de la dette de PETROSEN détermine la vitesse à laquelle cette rente parvient réellement aux caisses de l'État.

La véritable souveraineté ne consiste donc pas uniquement à détenir 18 %, mais à savoir exactement ce que valent ces 18 % après service de la dette, et comment ils interagissent avec l'ensemble du système contractuel.

Le vrai sujet

La deuxième phase du projet Sangomar mérite une attention particulière et ne devrait pas être abordée uniquement comme une question de production supplémentaire. Elle doit être analysée comme une nouvelle équation économique.

Chaque nouveau développement peut modifier le niveau de production, les coûts récupérables, la quantité de Profit Oil, la part gouvernementale, les recettes fiscales, les revenus de PETROSEN, la structure de la dette qui grève ces revenus, et, au bout du compte, le Government Take net.

La Phase 2 est donc potentiellement une négociation sur toute la chaîne de valeur du baril, y compris sur la structure de financement de la participation de PETROSEN. Et cela est infiniment plus stratégique que la seule question du contentieux fiscal courant.