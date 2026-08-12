Cote d'Ivoire: La Direction Générale des Financements rachète 414,926 milliards FCFA d'obligations du trésor

Dans le cadre de la gestion active de la dette de Côte d'Ivoire en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette, la Direction générale des financement (DGF) de ce pays a racheté le lundi 10 août 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA 414,926 milliards de FCFA d'obligations du trésor ayant une durée de 75, 89 et 117 jours.

Le montant total mis en adjudication était de 414,926 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 414,926 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100%.

La totalité des soumissions des investisseurs a été retenue. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 2,50% pour les obligations de 75 jours, 2,75% pour celles de 89 jours et 3% pour celles de 117 jours.