Sénégal: L'agroécologie, une agriculture qui subvient aux besoins de ses acteurs

Tobor (Bignona) — La coordinatrice du secrétariat de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES), Absa Mbodj, a déclaré, mardi, que l'agroécologie dépasse le cadre d'une simple agriculture de subsistance, en devenant un mode de production nourricier qui s'oriente vers l'entrepreneuriat.

"(...) l'agroécologie se positionne bien en Casamance et le centre agroécologique de Tobor démontre que cette forme d'activité n'est pas seulement une agriculture de subsistance, mais une agriculture qui nourrit son homme", a dit Mme Mbodj à l'étape de Tobor, de la visite de suivi de la campagne agricole du ministre l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, Dr Cheikhou Oumar Bâ, dans la région de Ziguinchor.

Elle a indiqué que le pratique de l'agroécologie tend vers un modèle d'entrepreneuriat. agricole, tout en se positionnant comme un élément central de prévention de la dégradation des terres et de l'organisation des filières.

La coordinatrice du secrétariat de la Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, a assuré que la question de la fertilisation des terres est "réglée" dans cette partie du département de Bignona grâce à l'autoproduction et à l'existence du compostage et de l'amendement, lesquels ont permis de traiter la santé des terres.

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Absa Mbodj a souligné que, comme recommandation pour booster la production dans la zone, il s'agira de travailler à une mise à l'échelle d'une filière de production locale d'amendements et d'engrais organiques afin de faciliter l'accès des producteurs à ces intrants.

Elle a invité à réfléchir sur la mise à échelle de pareilles initiatives, en présence d'acteurs très engagés qui obtiennent de bons résultats.

Mme Mbodj pense qu'au plan local, les DyTAES (Dynamiques pour une transition agroécologique au Sénégal) peuvent constituer des plateformes de collaboration avec le ministère de tutelle. "L'objectif, étant d'y impulser de telles initiatives afin de valoriser et de stimuler l'entrepreneuriat ainsi que le développement local", a-t-elle indiqué.

La responsable a recommandé au ministère de l'Agriculture de prendre en exemple des modèles comme la ferme agroécologique de Tobor pour orienter sa vision à long terme d'atteinte de la souveraineté alimentaire.