Sénégal: Gamou de Tivaouane - Un dispositif de 204 agents déployé pour prévenir les risques sanitaires

Tivaouane — Deux-cent-quatre agents ont été mobilisés pour le déroulement des activités d'hygiène et de sécurité sanitaire lancées mardi à Tivaouane par les autorités administratives, sanitaires et municipales, en prélude du Maouloud 2026.Ce dispositif piloté par la Brigade régionale d'hygiène en collaboration avec la direction régionale de la Santé et les autres services techniques, a été mis en place pour renforcer la prévention des risques sanitaires liés aux grands rassemblements religieux.

Quelque 204 agents, dont 100 mis à disposition par la commune de Tivaouane, ont été mobilisés pour les besoins de cette opération pré-Maouloud.

Présidant la cérémonie de lancement, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a rappelé l'importance accordée à l'hygiène et à la sécurité sanitaire lors des réunions préparatoires du Maouloud.

"Au-delà de la sensibilisation, des actions de saupoudrage et de désinfection seront menées lors de cette opération", a-t-il indiqué, en saluant particulièrement la dimension communautaire du dispositif.

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Il a précisé que les 100 agents mis à disposition par la mairie seront appuyés par les délégués de quartier, les "bajenu gox" et les relais communautaires.

"L'hygiène et la santé sont aujourd'hui une question communautaire", a estimé M. Niang, appelant les populations à s'impliquer davantage dans la prévention des risques sanitaires.

Le capitaine Armang Seck, commandant de la Brigade régionale d'hygiène de Thiès, a indiqué que les 204 agents mobilisés seront répartis entre les activités de prévention, de sensibilisation et de contrôle.

Selon le responsable, 100 agents recrutés avec l'appui de la mairie, seront scindés en deux groupes de 50, qui s'occuperont de la sensibilisation, à travers des visites à domicile. Les femmes seront fortement impliquées dans cette activité.

Le dispositif prévoit trois principaux axes d'intervention: la communication, la police de l'hygiène et la lutte anti-vectorielle.

La communication sera menée à travers les médias locaux et des caravanes de sensibilisation dans les quartiers de Tivaouane.

La police de l'hygiène sera assurée par les services compétents, qui renforceront notamment les contrôles sur la sécurité sanitaire des aliments.

Le capitaine Seck a rapporté l'interception récente d'un camion transportant des boissons "totalement impropres à la consommation". Un cas qui, selon lui, illustre la nécessité d'une vigilance accrue à l'approche des grands rassemblements religieux.

La salubrité publique fera aussi l'objet d'une attention particulière, notamment à travers la lutte contre les encombrements, les dépôts de gravats et autres facteurs potentiels de prolifération de gîtes larvaires.

La lutte anti-vectorielle sera renforcée, avec un démarrage précoce des opérations, pour cibler les zones considérées comme les plus sensibles, sur la base d'une évaluation préalable des risques.

"L'hygiène doit être une activité continue. On ne peut pas faire de l'hygiène uniquement durant le Gamou", a-t-il estimé.

Au nom des organisateurs du Gamou, Elhadj Ndiawar Gaye, membre du Bureau national et responsable de la commission chargée du ravitaillement en eau, a salué le lancement des opérations d'hygiène.

"C'est l'une des toutes premières étapes de la préparation du Gamou", a-t-il relevé, rappelant que la santé constitue une condition essentielle à la réussite de ce rassemblement annuel.

Il a plaidé pour que les opérations de désinfection couvrent l'ensemble des quartiers de Tivaouane, afin d'éviter toute intervention partielle.

Moustapha Thiam Mboup, adjoint au maire de Tivaouane, a pour sa part, salué la démarche "très inclusive" adoptée dans la préparation du dispositif d'accueil des fidèles.

Pour lui, la collaboration entre la mairie et les services de l'État et les représentants des fidèles devrait aider à améliorer les conditions d'accueil et de séjour dans la cité religieuse.

M. Mboup appelle tout le monde à respecter les consignes des préposés à l'organisation et à la sécurité sanitaire.

L'adjoint au gouverneur de Thiès a, enfin, invité les collectivités territoriales à honorer leurs engagements en dotant la Brigade régionale d'hygiène des produits nécessaires à ses interventions.

Il invite les habitants de Tivaouane et de la région de Thiès au respect des règles d'hygiène et à aider les services compétents à prévenir les risques sanitaires liés aux événements religieux prévus en août et septembre.