Sénégal: La liste provisoire des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine

Dakar — La liste provisoire des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine rendue publique par l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) est largement commentée par les quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Réunis, hier, lors d'un point de presse, Moustapha Kâ, président de l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) et les membres de son département ont publié la liste provisoire des assujettis ayant déposé et des assujettis défaillants", rapporte Le Soleil.

À travers ces listes, l'OFNAC fait le point sur les responsables qui ont accompli cette obligation et ceux qui, à ce stade, sont considérés comme défaillants, indique Le Témoin.

"L'institution précise toutefois que le document publié n'est pas encore définitif. Les informations feront l'objet de contrôles avant l'établissement des listes finales", ajoute le journal.

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Le Quotidien signale que "sur un répertoire provisoire de 3023 assujettis, l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) a comptabilisé 1695 déclarations de patrimoine, soit un taux de conformité de 56%".

Selon L'As, 1 328 nouvelles déclarations sont attendues d'ici la fin de l'année.

Pour ce journal, "l'exercice de déclaration de patrimoine met en lumière de fortes disparités au sein des institutions publiques"'.

En effet, note la publication, "si la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel et la Cour suprême affichent des niveaux de conformité élevés, plusieurs départements ministériels enregistrent, à l'inverse, un nombre important d'assujettis défaillants. Une situation qui relance le débat sur le respect des obligations de transparence et de bonne gouvernance au sein de l'État".

Pour Sud Quotidien, "la publication par l'OFNAC des listes d'assujettis défaillants à la déclaration de patrimoine révèle une réalité administrative plus vaste et plus préoccupante qu'une simple succession de retards individuels".

"Les différentes listes examinées font apparaître des manquements dans des secteurs aussi divers que la justice, les finances publiques, la défense, la sécurité, l'énergie, l'enseignement supérieur, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, les transports, les pêches, la culture ou encore les télécommunications. Du côté du Gouvernement, plusieurs membres n'auraient pas encore satisfait à l'obligation de déclaration, pour une échéance fixée au septembre 2026", écrit Sud, qui affiche à la Une : "la République face à ses défaillants".

WalfQuotidien aussi écrit que "plusieurs personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine ont manqué à l'appel de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac)".

"De mauvais élèves à l'école de la transparence ont été exposés, hier, par le magistrat Moustapha Ka, président de l'institution", selon Walf, qui affiche à la Une "Les cachotiers de la République".