Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en avant l'avantage démographique que représente la jeunesse comme pilier de la prospérité du pays

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la structure démographique favorable de l'Éthiopie, portée par une majorité de jeunes dynamiques, constitue un pilier essentiel pour accélérer et pérenniser la prospérité nationale.

« Il est impossible d'envisager l'avenir de l'Éthiopie sans sa jeunesse », a affirmé le Premier ministre.

Il a souligné que la composition démographique du pays, dans laquelle les jeunes représentent la plus grande part de la population, offre une immense opportunité d'atteindre et de consolider les objectifs de développement globaux du pays.

Le Premier ministre Abiy a souligné que les jeunes Éthiopiens sont animés par un sens du devoir et constituent le principal moteur de la transformation nationale ainsi que le fondement de l'indépendance souveraine.

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« Nos jeunes représentent notre plus grande chance en tant que moteurs du changement, défenseurs de la souveraineté et partenaires dans la construction d'une nation prospère. La jeunesse d'aujourd'hui tourne la page des divisions, des conflits et de la pauvreté, et écrit un nouveau chapitre de l'histoire de l'Éthiopie avec courage, unité et détermination. »

Il a souligné que la génération actuelle écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la nation en rejetant les discours clivants, les conflits inutiles et les pratiques arriérées, pour se concentrer pleinement sur le développement et la réduction de la pauvreté.

Il a réaffirmé que : « Le gouvernement Medemer reste déterminé à donner les moyens d'agir aux jeunes Éthiopiens et à renforcer leur rôle de leaders. »

Le Premier ministre a appelé tous les citoyens à oeuvrer avec diligence et dans la paix à la concrétisation de la vision nationale commune.

Allons de l'avant ensemble, dans l'amour, l'unité et une vision nationale commune.