Afrique: Une trentaine de pays africains ont visité la plateforme « tout-en-un » MESOB afin de s'inspirer de l'expérience nationale

Addis Ababa — Près de 30 pays africains ont visité le MESOB, une plateforme de services publics à guichet unique, à la fois numérique et physique, qui regroupe plusieurs agences gouvernementales fédérales et régionales sous un même toit, a déclaré Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères.

Selon le directeur général, le MESOB fait partie des expériences que l'Éthiopie partage avec ses partenaires africains dans le cadre de son approche panafricaine.

L'Éthiopie a mis au point cette plateforme tout en tirant les enseignements de l'expérience d'autres pays africains, notamment le Kenya et le Rwanda, a-t-il ajouté.

« Nous rendons à l'Afrique ce que nous avons développé. Nous partageons simplement notre expérience et leur expliquons également qu'il s'agit d'une initiative portée par des Africains. Elle vient d'Afrique et s'adresse aux Africains », a déclaré le directeur général.

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Les ambassadeurs africains en poste qui ont visité hier la plateforme MESOB ont salué ce guichet unique de services publics, le décrivant comme un modèle que d'autres pays africains pourraient reproduire.

En visitant un centre au siège du MESOB, ils ont pu découvrir l'approche adoptée par l'Éthiopie pour fournir des services publics via des plateformes intégrées physiques, mobiles et numériques.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur du Rwanda, Charles Karamba, a déclaré que le MESOB offrait des services pratiques et accessibles aux citoyens et démontrait l'importance pour les gouvernements d'utiliser la technologie afin d'améliorer la prestation des services publics.

« Ce qui fait la particularité du Centre MESOB, c'est qu'il offre des services de très bonne qualité et faciles d'accès à la population éthiopienne », a déclaré l'ambassadeur.

Il a souligné que le modèle de service du centre pouvait contribuer à réduire la corruption en limitant au maximum les contacts inutiles entre les prestataires de services et les citoyens.

« La corruption est un cancer et elle freine le développement », a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que la réduction des contacts directs entre les prestataires de services et les citoyens sollicitant ces services pouvait contribuer à limiter les occasions de corruption.

L'ambassadeur Karamba a également déclaré que le MESOB offrait des services pratiques et accessibles aux citoyens et démontrait l'importance pour les gouvernements d'utiliser la technologie afin d'améliorer la prestation des services publics.

Soulignant en outre que les canaux de service physiques, mobiles et numériques du MESOB permettaient d'atteindre les citoyens qui ne pourraient pas se rendre en personne au centre, l'ambassadeur rwandais a appelé à un renforcement du partage des technologies et des connaissances entre les pays africains.

De son côté, l'ambassadeur de Namibie, Mbapeua Muvangua, a décrit le MESOB comme un modèle impressionnant dont la Namibie pourrait s'inspirer.

« Je suis très impressionné. C'est un exemple à suivre », a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu'une délégation namibienne s'était rendue en Éthiopie l'année dernière dans le cadre d'une étude comparative et a indiqué que son pays pourrait inviter des experts éthiopiens pour l'aider à mettre en place un centre de services adapté à la population namibienne.

L'ambassadeur Muvangua a précisé que la rapidité de la prestation des services, en particulier des services liés aux passeports, figurait parmi les aspects qui l'avaient le plus impressionné.

« En ce qui concerne la technologie que vous utilisez, nous avons beaucoup à apprendre de vous et nous souhaitons vraiment pouvoir la mettre en oeuvre avec votre aide », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Muvangua a souligné l'importance du partage des connaissances techniques entre les pays africains, affirmant que les pays pouvaient s'inspirer de ceux qui ont progressé dans des domaines particuliers.