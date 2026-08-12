Togo: L'ITRA veut faire décoller le rendement du soja togolais

Cultiver le soja rapporte encore trop peu. Dans les champs, le rendement moyen tourne autour d'1 tonne à l'hectare, alors que le potentiel réel pourrait atteindre 2 à 3,5 tonnes.

Pour combler cet écart, l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) a intensifié ses travaux ces dernières années, avec un objectif simple : mettre à disposition des producteurs des semences plus performantes.

Résultat, quatre nouvelles variétés de soja ont été inscrites cette année au catalogue et sont désormais capables de produire beaucoup plus, en moins de temps : jusqu'à 3,5 tonnes à l'hectare en 90 à 100 jours pour la meilleure d'entre elles, contre à peine 1 tonne aujourd'hui avec les semences classiques.

Ces résultats ont été présentés aux acteurs de la filière, réunis au sein du Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo (CIFS-Togo).

Au-delà des semences, l'ITRA poursuit ses recherches sur d'autres aspects essentiels à la réussite des cultures : la meilleure façon de semer, des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la lutte contre les maladies, la santé des sols et une fertilisation plus efficace.

Autant de pistes qui, mises bout à bout, doivent permettre à la filière soja togolaise de mieux exploiter son potentiel.