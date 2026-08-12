Cote d'Ivoire: Solidarité et cohésion sociale - Le pays progresse, mais vise encore plus haut

L'Indice national de solidarité et de cohésion sociale (INSCS) est passé de 52,2 % en 2021 à 57,95 % en 2023. Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté entend désormais consolider cette dynamique avec les résultats de l'édition 2025.

La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts en matière de solidarité et de cohésion sociale. Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a ouvert, mardi 11 août 2026, l'atelier de présentation et de validation de l'Indice national de solidarité et de cohésion sociale (INSCS) 2025.

Pendant deux jours, les participants sont appelés à examiner les résultats de cette nouvelle évaluation et à formuler des recommandations en vue de renforcer le vivre-ensemble.

Mis en place pour offrir une lecture objective de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale dans le pays, l'INSCS est évalué tous les deux ans depuis 2021 par l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS).

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Après les éditions de 2021 et 2023, l'étude consacrée à l'année 2025 a été réalisée au premier semestre 2026.

Le processus a mobilisé plusieurs acteurs institutionnels, techniques et de terrain. Il a notamment comporté la formation des points focaux des ministères, le renforcement des capacités des équipes régionales, la mobilisation des enquêteurs ainsi que la collecte et le traitement des données.

Une progression à consolider

À l'ouverture des travaux, la ministre Myss Belmonde Dogo a appelé à une lecture des résultats à la lumière des réalités vécues par les populations. Pour elle, la cohésion sociale doit être considérée comme une réalité concrète, qui se construit et s'entretient, mais qui doit également pouvoir être mesurée.

La ministre a rappelé la progression enregistrée entre 2021 et 2023. L'INSCS est ainsi passé de 52,2 % à 57,95 %, avec une cible de 65 % à l'horizon 2030. Cette évolution traduit une dynamique positive, mais appelle, selon elle, à poursuivre les actions sur le terrain.

Les travaux permettront notamment d'examiner la méthodologie, d'analyser les valeurs nationale et régionales de l'INSCS 2025 et de les comparer aux résultats de 2023. Les participants devront également dégager des recommandations susceptibles d'améliorer durablement la cohésion sociale.

Le directeur général de l'OSCS, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, a insisté sur la nécessité d'une appropriation de l'outil par les ministères et les structures techniques. Une fois validés, les résultats seront présentés au gouvernement. L'objectif est de faire de l'INSCS un véritable instrument d'aide à la décision, capable d'orienter les politiques publiques en matière de solidarité, de prévention des fractures sociales et de consolidation de la cohésion nationale.