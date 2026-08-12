Cote d'Ivoire: Korhogo/N'Tainai 2026 - Le Poro ouvre ses portes au dialogue des cultures

La 7e édition du Festival culturel, touristique et artisanal d'ici et d'ailleurs (Korhogo N'TAINAI) se tiendra les 4 et 5 septembre 2026 au Centre culturel Womiengnon de Korhogo.

Placée sous le thème « Culture, coopération et tourisme durable », la manifestation entend renforcer les échanges culturels et valoriser les potentialités du Poro.

Korhogo s'apprête à vibrer au rythme de la culture, de l'artisanat et du tourisme. La 7e édition du Festival Korhogo N'TAINAI aura lieu les 4 et 5 septembre 2026 au Centre culturel Womiengnon. L'annonce a été faite lundi 10 août, à Korhogo, lors d'un point de presse animé par Noufé Germaine, commissaire générale du festival, en présence de Traoré Ben Siaka, commissaire général adjoint et président du comité local Miss Côte d'Ivoire des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo.

Pour cette édition, les organisateurs ont retenu le thème : « Culture, coopération et tourisme durable : bâtir des ponts entre les peuples pour un développement harmonieux ». Une orientation qui traduit, selon la commissaire générale, la volonté de faire de ce rendez-vous un espace de communion, de promotion des valeurs traditionnelles et de mise en lumière des richesses du terroir.

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Le dialogue interculturel au coeur du festival

Pour Noufé Germaine, la culture constitue bien plus qu'une expression identitaire. Elle peut également servir de levier de paix, de cohésion sociale et de développement. Dans cette perspective, le festival entend promouvoir le vivre-ensemble, le dialogue interculturel et le rapprochement entre les communautés.

Cette ambition se traduit notamment par l'ouverture de la manifestation à d'autres cultures. Au plan national, le peuple Dan sera l'invité spécial de cette 7e édition. Au niveau international, le Maroc a été choisi comme pays invité.

La présidente de la communauté Dan, Seuh Christine, épouse Koné, présente lors du point de presse, a rassuré les festivaliers sur l'accueil qui sera réservé aux participants venus découvrir Korhogo et sa région.

Tourisme, artisanat et transmission

Au-delà des festivités, Korhogo N'TAINAI se veut également une vitrine des potentialités touristiques du Poro. Le festival entend contribuer à la création d'activités économiques, au soutien aux artisans, à l'encouragement de la jeunesse et au renforcement de l'attractivité de la région.

Dans cette dynamique, les organisateurs mettent l'accent sur la transmission des savoir-faire aux jeunes générations. Dans le cadre de cette édition, une centaine de jeunes effectueront notamment une visite auprès des perliers traditionnels de Kapélé. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des actions menées lors des précédentes éditions. L'an dernier, à Fapaha, des jeunes avaient ainsi été initiés à la peinture et à la réalisation de toiles auprès de peintres traditionnels.

Le directeur régional de la Culture et de la Francophonie du Poro, Ouattara Adama, a salué cette démarche, estimant qu'elle s'inscrit dans la politique de valorisation et de transmission des valeurs culturelles.

L'édition 2026 sera également ponctuée d'expositions artisanales, de prestations artistiques, de panels et de découvertes touristiques. Avec l'appui institutionnel des ministères de la Culture et de la Francophonie, ainsi que du Tourisme et des Loisirs, le festival ambitionne de s'imposer comme un rendez-vous culturel et touristique majeur dans le Poro, dans l'ex-District autonome des Savanes et au-delà des frontières ivoiriennes.