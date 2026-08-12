Cote d'Ivoire: Sécurisation foncière - Le pays veut devenir le carrefour des réflexions africaines

Les premières Journées Foncières d'Abidjan se tiendront du 5 au 7 octobre 2026 au Parc des Expositions de Port-Bouët. La rencontre réunira des acteurs de quatorze pays autour des enjeux liés à la sécurisation des terres, avec le Sénégal comme pays invité d'honneur.

Abidjan s'apprête à accueillir un rendez-vous majeur consacré aux questions foncières en Afrique. Le lancement officiel de la première édition des Journées Foncières d'Abidjan a eu lieu ce mardi 11 août 2026, à Abidjan-Plateau, à l'Hôtel Tiama, en présence de S.E.M. Paul Benoît Barka Sarr, ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire.

Prévue du 5 au 7 octobre 2026 au Parc des Expositions de Port-Bouët, la manifestation se déroulera sous le haut patronage du Vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara.

Elle ambitionne de faire de la capitale économique ivoirienne un espace de dialogue et de réflexion sur la sécurisation foncière, présentée comme un enjeu majeur de paix sociale, d'investissement et de développement durable.

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Placées sous le thème « La sécurisation foncière : un facteur de cohésion sociale et un levier pour l'investissement productif, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que le développement durable », ces Journées réuniront des participants issus de quatorze pays africains. Le Sénégal, invité d'honneur, occupera une place particulière dans les échanges.

23 millions d'hectares à sécuriser

En Côte d'Ivoire, l'ambition affichée est de sécuriser 23 millions d'hectares de terres rurales, de délimiter 8 631 villages et de délivrer environ 1,5 million de certificats fonciers. Un vaste chantier qui vise à renforcer la sécurité juridique des terres rurales et à créer un environnement plus favorable aux investissements productifs.

Depuis 2016, l'Agence Foncière Rurale (AFOR) a déjà engagé d'importants travaux dans ce sens. Plus de 5 700 villages ont été délimités et près de 68 000 certificats fonciers délivrés, selon les données communiquées à l'occasion du lancement des Journées Foncières d'Abidjan.

Au-delà de la sécurisation juridique, les organisateurs entendent mettre en évidence les effets économiques et sociaux d'une meilleure maîtrise du foncier. La sécurisation des terres est notamment présentée comme un moyen de prévenir les conflits, de favoriser l'investissement productif et de contribuer à la création d'emplois, particulièrement au bénéfice des jeunes et des femmes.

Pendant trois jours, experts, acteurs institutionnels et parties prenantes de quatorze pays seront ainsi invités à partager leurs expériences et à explorer des pistes susceptibles de renforcer les politiques foncières sur le continent.

Avec cette première édition, Abidjan entend donc inscrire la question foncière au coeur des réflexions africaines sur la cohésion sociale et le développement durable.