Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-Mauritanie/Face aux défis régionaux - Alassane Ouattara et Mohamed Ghazouani renforcent leur concertation

11 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, au palais de la présidence ce mardi 11 août 2026, son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire.

Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale et les principaux enjeux sécuritaires et régionaux. La Côte d'Ivoire et la Mauritanie entendent consolider leurs relations d'amitié et de coopération.

Au coeur des échanges : l'état des relations entre les deux pays, les perspectives de coopération, mais également les défis auxquels fait face la sous-région ouest-africaine.

À l'issue de la rencontre, Alassane Ouattara s'est félicité de la qualité des échanges avec son homologue mauritanien, qu'il a présenté comme un « ami et frère ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Chef de l'État ivoirien a notamment insisté sur la nécessité pour les deux pays de travailler de manière étroite face aux difficultés régionales. « Nous avons eu un excellent entretien sur la situation de nos pays respectifs, des perspectives de coopération, mais surtout sur les difficultés de la sous-région. Nous sommes totalement en phase sur les décisions et les perspectives, et nous travaillerons étroitement pour aller de l'avant », a déclaré Alassane Ouattara.

Cette convergence de vues constitue, selon le Président ivoirien, un atout pour approfondir la concertation entre Abidjan et Nouakchott sur les questions d'intérêt commun.

De son côté, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a souligné la solidité des liens entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Il a mis en avant une relation fondée sur « l'amitié, la fraternité » et surtout sur la confiance et la convergence de vues sur plusieurs sujets importants.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.