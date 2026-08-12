Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, au palais de la présidence ce mardi 11 août 2026, son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire.

Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale et les principaux enjeux sécuritaires et régionaux. La Côte d'Ivoire et la Mauritanie entendent consolider leurs relations d'amitié et de coopération.

Au coeur des échanges : l'état des relations entre les deux pays, les perspectives de coopération, mais également les défis auxquels fait face la sous-région ouest-africaine.

À l'issue de la rencontre, Alassane Ouattara s'est félicité de la qualité des échanges avec son homologue mauritanien, qu'il a présenté comme un « ami et frère ».

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Le Chef de l'État ivoirien a notamment insisté sur la nécessité pour les deux pays de travailler de manière étroite face aux difficultés régionales. « Nous avons eu un excellent entretien sur la situation de nos pays respectifs, des perspectives de coopération, mais surtout sur les difficultés de la sous-région. Nous sommes totalement en phase sur les décisions et les perspectives, et nous travaillerons étroitement pour aller de l'avant », a déclaré Alassane Ouattara.

Cette convergence de vues constitue, selon le Président ivoirien, un atout pour approfondir la concertation entre Abidjan et Nouakchott sur les questions d'intérêt commun.

De son côté, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a souligné la solidité des liens entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Il a mis en avant une relation fondée sur « l'amitié, la fraternité » et surtout sur la confiance et la convergence de vues sur plusieurs sujets importants.